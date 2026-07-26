وزارة الأوقاف تنفي صحة شهادة التوافق المزعومة: مزيفة كلياً ونحذر من الانسياق وراءها

نفت وزارة الأوقاف نفيًا قاطعًا صحة صورة متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ومنسوبة إلى الوزارة، تحت مسمى «شهادة التوافق»، مذيلة بتوقيع مزعوم للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للإشهاد على اتساق ممارسات استثمارية مزعومة مع أحكام الشريعة الإسلامية!.

وزارة الأوقاف تنفي صحة شهادة التوافق المزعومة

وأكد وزارة الأوقاف أن هذه الشهادة مزيفة كليًا، ولم تصدر عنها بأي وجه من الوجوه، وأن الوزارة لا تصدر من الأصل أي شهادات أو مستندات بهذا المسمى أو بهذا المضمون، وأن ما تضمنته الصورة من بيانات وتوقيع وختم لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وشددت الأوقاف أن هذه الشهادة هي محض محاولات مشبوهة عبر الفضاء الإلكتروني؛ وهو ما يوجب من الجميع التحلي بالوعي والرشاد في متابعة الحسابات المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة الأوقاف بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذا التزييف وما على شاكلته، والحذر الشديد من أي شخص أو حساب يستند إليها أو يروج لها، مع الرجوع إلى الصفحات الرسمية للوزارة في كل أمر يخصها.