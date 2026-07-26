وزير الصحة: نعمل على توفير أحدث أدوية الأورام وتعزيز المخزون الإستراتيجي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على الوصول إلى أحدث الأدوية والتقنيات العلاجية المستخدمة في علاج أمراض الأورام، بما يضمن توفير أفضل الخيارات العلاجية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه تم إفتتاح مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، مؤكدا أن المصنع يمثل نقلة مهمة في مجال الصناعة الدوائية المصرية، حيث يقوم بالتصدير إلى أكثر من 42 دولة، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الدوائي في مصر.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة تسعى إلى تكوين احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لضمان استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين ومواجهة أي تحديات مستقبلية.

وتابع أن مصر أصبحت قادرة على إنتاج العديد من الأدوية محليًا، مؤكدًا أن الأنسولين المصري يتم إنتاجه بنفس الكفاءة والفاعلية التي يتمتع بها الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الاعتقاد بأن الدواء المستورد أكثر فعالية من المنتج المحلي هو اعتقاد غير صحيح، طالما أن الدواء المصري يخضع لمعايير الجودة والرقابة اللازمة.

تحقيق الأمن الدوائي

وشدد وزير الصحة والسكان على استمرار دعم الدولة لصناعة الدواء المحلية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الدوائي وتوفير العلاج الآمن والفعال للمواطنين.