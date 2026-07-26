عمرو أديب: لا تستخدموا علاجات الببتيدات قبل ثبوت أمانها علميًا

حذر الإعلامي عمرو أديب من انتشار استخدام علاجات الببتيدات خارج الإشراف الطبي، مؤكدًا أن طرح الملف يأتي بهدف التوعية العلمية وليس الترويج لهذه المنتجات.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الببتيدات تحظى باهتمام عالمي واسع، خاصة مع الترويج لدورها في إنقاص الوزن وتأخير علامات الشيخوخة، إلا أن بعض هذه العلاجات لا تزال قيد البحث ولم تحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وشدد مقدم برنامج “الحكاية”، على ضرورة الفصل بين الأبحاث العلمية الجارية وبين استخدام الأفراد لهذه العلاجات دون ضوابط، مؤكدًا أن اللجوء إليها يجب أن يكون وفق تقييم طبي وأدلة علمية واضحة.

الاعتماد الطبي من جهة

وأشار إلى مستقبل أبحاث الببتيدات ومكافحة الشيخوخة يحظى باهتمام كبير من المؤسسات العلمية والشركات الدوائية حول العالم، لكن الفارق يجب أن يكون واضحًا بين التطوير البحثي والاعتماد الطبي من جهة، وبين الاستخدام الشخصي غير المنظم من جهة أخرى