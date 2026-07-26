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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين تلاحق الأعاصير بأسراب الطائرات المسيرة

الصين تلاحق الأعاصير بأسراب الطائرات المسيرة
الصين تلاحق الأعاصير بأسراب الطائرات المسيرة
شيماء جمال

نجحت الصين في استخدام أسراب من الطائرات المسيّرة؛ لمراقبة إعصار مداري طوال مراحل اقترابه من اليابسة وعبوره، في تجربة تهدف إلى تطوير قدرات التنبؤ بالأعاصير، وتحسين دقة البيانات الجوية خلال الظواهر المناخية العنيفة، وفقا لما جاء عبر “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، أنه تم تنفيذ التجربة خلال مرور إعصار "نول"، الذي ضرب مقاطعة جوانجدونج جنوب البلاد× لتسجل بذلك أول تطبيق عملي لتقنية أسراب الطائرات المسيّرة في رصد إعصار على امتداد مساره بالكامل، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وبحسب الإدارة الصينية، أجريت التجربة في قاعدة الأبحاث الخاصة بالطيران منخفض الارتفاع في مدينة شنتشن، حيث عملت مجموعة من الطائرات المسيّرة بصورة متزامنة على جمع بيانات جوية عالية التردد قبل وصول الإعصار وأثناء مروره وبعد انحساره.

وشملت القياسات، تسجيل “درجات الحرارة، الرطوبة، سرعات الرياح واتجاهاتها، مستويات الاضطراب الجوي في الطبقات المنخفضة من الغلاف الجوي”؛ ما وفَّر صورة ثلاثية الأبعاد للتغيرات الجوية التي صاحبت الإعصار.

كما راقب الباحثون، أداء الطائرات نفسها في الظروف القاسية، بما في ذلك استقرار الطيران، والانحراف عن المسار، ومعدلات استهلاك الطاقة، بهدف تحديد الحدود التشغيلية الآمنة للطائرات المسيّرة أثناء الأحوال الجوية العنيفة.

وتختلف هذه التقنية عن استخدام الطائرات المسيّرة التقليدية، إذ تعتمد على تشغيل عدد كبير من الطائرات في وقت واحد ضمن شبكة منسقة، تحمل كل منها أجهزة استشعار للأرصاد الجوية.
ويتيح هذا الأسلوب إجراء قياسات متزامنة في مواقع وارتفاعات مختلفة، ما يسمح ببناء نموذج أكثر دقة للغلاف الجوي منخفض الارتفاع، ويعالج القصور الذي تعاني منه وسائل الرصد التقليدية القائمة على نقاط قياس محدودة.

ويرى خبراء أن هذا النوع من الرصد يوفر بيانات آنية يصعب الحصول عليها بوسائل أخرى، خاصة فوق المناطق الساحلية التي تشهد تغيرات سريعة عند اقتراب الأعاصير من اليابسة.

وتأمل الصين أن تسهم البيانات التي تجمعها أسراب الطائرات المسيّرة في تحسين نماذج التنبؤ بالأعاصير، ورفع دقة الإنذارات المبكرة، بما يساعد السلطات على اتخاذ قرارات أسرع لحماية السكان والبنية التحتية.

كما توفر التجربة قاعدة بيانات علمية جديدة لدراسة تأثير الظروف الجوية القاسية على الطائرات غير المأهولة، وهو ما قد يدعم مستقبلاً استخدامها في مهام الإنقاذ والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر، صباح الأحد، إنذارًا برتقاليًا بعد وصول إعصار "نول" إلى اليابسة في مقاطعة جوانددونج، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها مستوى القوة 14 قرب مركزه، قبل أن يضعف لاحقًا إلى فئة "إعصار" مع تقدمه داخل اليابسة.

نول إعصار الصين مناخ درجات الحرارة

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