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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يشكر ملك المغرب بعد إطلاق اسمه على طريق سريع جديد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
نوال السيد

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد إطلاق اسمه على طريق سريع جديد في المغرب، واصفًا الخطوة بأنها "شرف كبير"، ومؤكدًا تطلعه إلى السفر على امتداد الطريق في المستقبل.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو للطريق الذي يحمل اسم "الرئيس دونالد جي. ترامب"، وكتب: "شكرًا لجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، إنه لشرف عظيم"، مضيفًا: "أتطلع إلى السفر على طول هذا الطريق الرائع يومًا ما، وآمل أن يكون ذلك قريبًا".

ويمتد الطريق السريع الجديد لمسافة 1055 كيلومترًا، ويربط بين مدينة تيزنيت ومدينة الداخلة الواقعة في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

ويعكس إطلاق اسم ترامب على الطريق متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب، والتي تعود جذورها إلى عام 1786، حيث يرتبط البلدان بأقدم معاهدة صداقة متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة.

طريق جديد باسم ترامب في المغرب

وشهدت العلاقات بين البلدين تحولًا بارزًا في ديسمبر 2020، عندما أصدر ترامب إعلانًا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بالتزامن مع إعلان الرباط تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتظل قضية الصحراء الغربية واحدة من أبرز الملفات السياسية في شمال أفريقيا، إذ يقترح المغرب منح الإقليم حكمًا ذاتيًا واسعًا تحت سيادته، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو الموقف الذي تدعمه الجزائر.

متانة العلاقات بين واشنطن والرباط

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، كان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد أعلن في أكتوبر الماضي أن فريقه يعمل على التوصل إلى تسوية تفاوضية بين المغرب والجزائر بشأن هذا الملف.

كما اعتمد مجلس الأمن الدولي مؤخرًا قرارًا مدعومًا من الولايات المتحدة يؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في خطوة اعتُبرت دعمًا إضافيًا للموقف المغربي.

ويعود النزاع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975 بعد إنهاء إسبانيا استعمارها للإقليم، قبل أن يتحول إلى صراع مسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو استمر حتى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991، ولا يزال الملف مطروحًا على أجندة الأمم المتحدة حتى اليوم.

ترامب المغرب واشنطن الرباط طريق سريع

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