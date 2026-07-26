جوائز دير جيست 2026.. الزمالك يهيمن على أبرز التكريمات





شهد حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 تكريم عدد من أبرز نجوم الكرة المصرية، إلى جانب منح جوائز الأفضل في مختلف الفئات، وسط حضور كبير من الشخصيات الرياضية.

وكرمت إدارة الحفل الكابتن عبدالحليم علي، الهداف التاريخي لنادي الزمالك، تقديرًا لمسيرته المميزة، كما تم تكريم الحكم الدولي أمين عمر بعد اختياره أفضل حكم في مصر، بالإضافة إلى تكريم الحارس شريف إكرامي عقب اعتزاله كرة القدم.





وحصد جون إدوارد جائزة أفضل مدير رياضي في مصر لعام 2026، بينما تُوج محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 20 عامًا.





ونال نادي الزمالك جائزة أفضل نادٍ في مصر لعام 2026، وتسلم الدرع قائد الفريق عمر جابر، في تأكيد على النجاحات التي حققها النادي خلال الموسم.





كما توج الفلسطيني عدي الدباغ بجائزة أفضل لاعب محترف في مصر لعام 2026، فيما حصل نادي إنبي على جائزة أفضل قطاع ناشئين، وتسلمها رئيس النادي أيمن الشريعي.





وفي ختام الجوائز الفردية، فاز مصطفى شوبير بجائزة أفضل حارس مرمى في مصر لعام 2026، وتعذر حضوره الحفل، ليتسلم الجائزة نيابة عنه والده أحمد شوبير