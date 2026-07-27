تراجع جديد.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارا

استقر سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بعد تراجع خلال تعاملات الامس، بالتزامن مع استمرار مؤشرات الاستقرار في سوق الصرف، مدعومًا بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، إلى جانب النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.



ويواصل سعر الدولار اليوم في مصر جذب اهتمام المستثمرين والمستوردين والمواطنين، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حركة السوقوتأثيرات التطورات العالمية على الاقتصاد.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم في مصر:

51.24 جنيه للشراء.

51.37 جنيه للبيع.

ويعكس هذا الاستقرار استمرار توازن سوق النقد الأجنبي، في ظل توافر السيولة الدولارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

شهدت أسعار الدولار استقرارًا في أكبر البنوك الحكومية، حيث سجل:

البنك الأهلي المصري

51.27 جنيه للشراء.

51.37 جنيه للبيع.

بنك مصر

51.27 جنيه للشراء.

51.37 جنيه للبيع.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنوك الحكومية متوافقًا مع حركة السوق خلال الأيام الأخيرة.



أسعار الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة بالسوق على النحو التالي:

البنك المصري الخليجي: 51.27 جنيه للشراء – 51.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.22 جنيه للشراء – 51.32 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.22 جنيه للشراء – 51.32 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 51.27 جنيه للشراء – 51.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.25 جنيه للشراء – 51.35 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.27 جنيه للشراء – 51.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.27 جنيه للشراء – 51.37 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الدولار اليوم في مصر مع فروق محدودة بين البنوك.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

في تطور اقتصادي مهم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز للمرة الأولى 55 مليار دولار.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري، واستمرار نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الدولية، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق .

تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار

من أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار سعر الدولار اليوم في مصر استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأظهرت البيانات الرسمية أن تحويلات المصريين خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025-2026 ارتفعت بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات شهر مايو 2026 وحده ارتفاعًا بنسبة 13.5%، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في مايو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق النقد الأجنبي إلى السوق.

ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار اليوم في مصر؟

يتأثر سعر الدولار اليوم في مصر بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

حجم احتياطي النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

حركة الاستيراد والتصدير.

تدفقات الاستثمار الأجنبي.

السياسات النقدية للبنك المركزي.

التطورات الاقتصادية العالمية.

وتلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز توافر العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.



هل يشهد سعر الدولار تغيرًا خلال الفترة المقبلة؟

استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن موارد النقد الأجنبي، يمثل عوامل داعمة لاستقرار سعر الدولار اليوم في مصر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على أسواق العملات.

ويظل سعر الدولار اليوم في مصر من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع ارتباطه بأسعار السلع المستوردة وحركة الأسواق، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة موارد النقد الأجنبي.