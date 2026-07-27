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بمدى 1422 كلم.. مواصفات لينك آند كو 07 GT وسعرها عالميًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 1422 كلم.. مواصفات لينك آند كو 07 GT وسعرها عالميًا

لينك آند كو 07 GT
لينك آند كو 07 GT
صبري طلبه

تعد لينك آند كو 07 GT واحدة من أحدث السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان الهجينة التي انطلقت في السوق الصينية، حيث تعتمد على منظومة تشغيل تجمع بين محرك البنزين والطاقة الكهربائية، مع التركيز على تقديم مدى قيادة طويل ومستويات أداء متنوعة، بينما يبدأ سعرها في السوق الصينية من 157,800 يوان.

محركات لينك آند كو 07 GT

تعتمد لينك آند كو 07 GT على نظام EM-P الهجين، الذي يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مع محركات كهربائية، وناقل حركة DHT مكون من 3 سرعات، وتستفيد السيارة من منظومة الدفع الهجينة لتحقيق مدى إجمالي يصل إلى 1422 كيلومترًا.

لينك آند كو 07 GT

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 161 حصانًا، بينما تختلف القوة الإجمالية بحسب نظام الدفع، وتنتج نسخة الدفع الثنائي المزودة بمحرك كهربائي واحد قوة إجمالية تصل إلى 402 حصان، لترتفع القوة الإجمالية إلى 523 حصانًا، مع قدرات الدفع الرباعي.

وبهذه القدرات الفنية تتسارع الفئة الأولى من وضع السكون 0  وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، أما نسخة الدفع الرباعي ينخفض زمن التسارع إلى 4 ثوانٍ فقط، عند الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع الثبات 0.

لينك آند كو 07 GT

أبعاد لينك آند كو 07 GT

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.843 متر، ويبلغ طول الهيكل 4.846 متر، بينما يصل إلى 4.866 متر في بعض الفئات، مع عرض يبلغ 1.9 متر وارتفاع يصل إلى 1.485 متر، كما توفر السيارة بعدد 6 ألوان خارجية، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 614 لترًا.

ابرز تجهيزات لينك آند كو 07 GT

زودت السيارة لينك آند كو 07 GT بشاشة وسطية قياس 15.4 بوصة لإدارة أنظمة المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، كما توفر المقاعد الأمامية إمكانية التعديل الكهربائي في 12 اتجاهًا، وبنظام صوتي من هارمن كاردون يضم 23 مكبرًا للصوت، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

لينك آند كو 07 GT

أسعار لينك آند كو 07 GT عالميًا

تبدأ أسعار لينك آند كو 07 GT في السوق الصينية من 157,800 يوان لفئة 200 Long Range Max، بينما يبلغ سعر فئة 200 Long Range Ultra نحو 167,800 يوان.

أما الفئات الأعلى تجهيزًا فتبدأ من 177,800 يوان لفئة 4WD Performance Ultra، في حين تصل تكلفة نسخة Limited Edition إلى 208,800 يوان.

لينك آند كو 07 GT لينك آند كو 07 GT مواصفات لينك آند كو 07 GT سعر لينك آند كو 07 GT أسعار لينك آند كو 07 GT

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