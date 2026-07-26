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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام: لبنان ماضٍ في تعزيز التكامل الاستراتيجي مع العراق ودول المنطقة

نواف سلام: لبنان ماضٍ في تعزيز التكامل الاستراتيجي مع العراق ودول المنطقة
نواف سلام: لبنان ماضٍ في تعزيز التكامل الاستراتيجي مع العراق ودول المنطقة
أ ش أ

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن سعادته والوفد الحكومي المرافق بزيارة العراق ولقاء الرئيس العراقي نزار آميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكداً أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي ومشاريع التكامل الإقليمي.
وأوضح سلام - في منشور عبر منصة "إكس"- أنه شدد خلال اللقاءات على أن لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشروعات الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، ولا سيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق القوة والاستقرار والازدهار المشترك، إذا استند إلى رؤية تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة.
وأضاف أن لبنان يتطلع إلى أن يكون شريكاً فاعلاً مع العراق في صياغة المشاريع الإقليمية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام في البلدين الشقيقين.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الوفد الحكومي زيارة العراق الرئيس العراقي نزار آميدي رئيس الوزراء علي الزيدي

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