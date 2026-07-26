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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 26 يوليو 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب محليا، تحركا محدود متأثرة بسعر الدولار، رغم استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميا بالتزامن مع العطلة الرسمية في البورصة العالمية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 26 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6855 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6805  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6000 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5955 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5145 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5105 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4000 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3970 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47640 جنيهًا.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213280 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211680 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 52.58 جنيه مقابل 51.34 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4055.9 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب

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