برلماني: تأخر صرف معاشات 12.7 ألف مواطن بعد 1 أغسطس جريمة تتطلب الحساب

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات، وأزمة العدادات الكودية، وحذف المستحقين من البطاقات التموينية، ليست مجرد مطالب يطرحها المواطنون على النواب، وإنما هي حقوق أصيلة يجب أن يحصل عليها كل مواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه رغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فإنه يواصل عمله كما هو، ويستمر في المطالبة بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأدوات البرلمانية المتاحة لكل نائب لا تتوقف بانتهاء دور الانعقاد.

وأشار إلى أنه يتلقى شكاوى ورسائل المواطنين بشكل مستمر، ويعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات والمسؤولين، مشيرًا إلى أن أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل السيستم في طريقها إلى الحل، موضحًا أن آخر اجتماع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب عُقد في 17 يونيو، وتم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات.

وأوضح أن عدد الحالات العالقة الخاصة بالمعاشات بلغ 45 ألف حالة، جرى الانتهاء من صرف المعاشات لـ15 ألفًا منها، فيما يجري العمل على إنهاء إجراءات 18 ألف حالة أخرى، على أن يتم حل مشكلات الـ12.7 ألف حالة المتبقية قبل الأول من أغسطس.

وأشار إلى أنه يطالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من حل هذه الأزمة قبل الموعد المحدد في الأول من أغسطس، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموعد فسيعد ذلك تقصيرًا غير مقبول، خاصة أن بعض أصحاب المعاشات لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الأساسية أو الأدوية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

وشدد على أنه لن يقبل أي مبررات أو أعذار من الهيئة، مؤكدًا أنه سيستخدم جميع أدواته البرلمانية، وسيطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، لأن أصحاب المعاشات يستحقون الدعم والوقوف إلى جانبهم حتى تُحل أزماتهم بشكل نهائي.