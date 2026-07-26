قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اتفاق الزمالك مع فوك رازوفيتش
وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أمريكا وزيادة الاستثمارات.. ونواب: يؤمِّن مصادر العملة الأجنبية
منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026
رئيس مجلس السلام في غزة: نشر قوة الاستقرار الدولية خطوة حاسمة لتنفيذ خطة القطاع
استمرار انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اشتغل الآن في 4 خطوات اعرف مجموعك
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 26 يوليو 2026
أرقامًا عن التصالح.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموافقات
رسالة مهمة من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
كلب يعقر 6 أشخاص في قرية بالمنوفية
تعويضات للمستحقين.. برلماني يكشف تفاصيل صرف فوائد تأخير المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: تأخر صرف معاشات 12.7 ألف مواطن بعد 1 أغسطس جريمة تتطلب الحساب

المعاشات
المعاشات
اخبار توك شو

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات، وأزمة العدادات الكودية، وحذف المستحقين من البطاقات التموينية، ليست مجرد مطالب يطرحها المواطنون على النواب، وإنما هي حقوق أصيلة يجب أن يحصل عليها كل مواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه رغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فإنه يواصل عمله كما هو، ويستمر في المطالبة بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأدوات البرلمانية المتاحة لكل نائب لا تتوقف بانتهاء دور الانعقاد.

وأشار إلى أنه يتلقى شكاوى ورسائل المواطنين بشكل مستمر، ويعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات والمسؤولين، مشيرًا إلى أن أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل السيستم في طريقها إلى الحل، موضحًا أن آخر اجتماع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب عُقد في 17 يونيو، وتم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات.

وأوضح أن عدد الحالات العالقة الخاصة بالمعاشات بلغ 45 ألف حالة، جرى الانتهاء من صرف المعاشات لـ15 ألفًا منها، فيما يجري العمل على إنهاء إجراءات 18 ألف حالة أخرى، على أن يتم حل مشكلات الـ12.7 ألف حالة المتبقية قبل الأول من أغسطس.

وأشار إلى أنه يطالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من حل هذه الأزمة قبل الموعد المحدد في الأول من أغسطس، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموعد فسيعد ذلك تقصيرًا غير مقبول، خاصة أن بعض أصحاب المعاشات لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الأساسية أو الأدوية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

وشدد على أنه لن يقبل أي مبررات أو أعذار من الهيئة، مؤكدًا أنه سيستخدم جميع أدواته البرلمانية، وسيطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، لأن أصحاب المعاشات يستحقون الدعم والوقوف إلى جانبهم حتى تُحل أزماتهم بشكل نهائي.

المعاشات أزمة المعاشات مجلس النواب النواب البطاقات التموينية صرف المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

ترشيحاتنا

عمرو دياب

تأجيل حفلة عمرو دياب في تركيا لشهر أكتوبر

نيفين رجب

نيفين رجب تطرح التيزر الرسمي لأغنية "بنت الحلال"

كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز.. لماذا هو الحصان الرابح في السينما المصرية

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد