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الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب التقديم للدورة الأولى لخريجي الكليات التكنولوجية التطبيقية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، للالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة Human Study الألمانية.

شهد المؤتمر حضور اللواء شريف عبد الحليم رضوان، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية العسكرية التكنولوجية، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات المعنية، وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي استعرض الدور العلمي والتعليمي الرائد الذي تضطلع به الأكاديمية العسكرية المصرية في مختلف التخصصات، كما تناول رؤية الأكاديمية لتنظيم الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن استعراض آليات إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر.

الأكاديمية العسكرية المصرية

كما ألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أعلن خلالها فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل الأكاديمية، مؤكدا الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما يواكب التطور العلمي المتسارع وفق أحدث النظم العالمية.

ومن جانبه، أكد اللواء طبيب عيد الطويل، رئيس شركة لوكوميد مصر المتخصصة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حرص القوات المسلحة على إعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال من خلال برنامج علمي متكامل، بما يسهم في وضع مصر ضمن الدول الرائدة في تصنيع الأطراف الصناعية مستقبلا.

أولًا: الشروط العامة للقبول

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج الأطراف الصناعية) من إحدى الجامعات التكنولوجية أو الجامعات الأهلية المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بتقدير عام مقبول فأعلى.
  • أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين وجدين يتمتعون بالجنسية المصرية، دون اكتسابها عن طريق التجنس، وألا يكون المتقدم أو أحد والديه حاصلا على جنسية أخرى.
  • أن يكون حسن السير والسلوك.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
  • ألا يكون قد سبق له الاستقالة أو الفصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية أو مدنية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد مضى على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  • ألا يزيد السن في 1 يناير 2027 على 30 عامًا.
  • التوقيع على وثيقة حقوق وواجبات العمل.
  • تُدرس الحالة التجنيدية للمتقدم في حال قبوله.

ثانيًا: مراحل الاختبارات والقبول

  • اجتياز الاختبارات الأساسية، وتشمل:
       * الكشف الطبي.
       * الاختبار الرياضي.
       * الاختبار النفسي.
       * اختبار اللغة الإنجليزية.
       * اختبار الحاسب الآلي.
     
  • اجتياز الاختبارات التخصصية، وتشمل:

    * الاختبار النظري.
   * الاختبار العملي.
   وذلك تحت إشراف مؤسسة Human Study الألمانية.
 

  • اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وبحسب أسبقية اجتياز المراحل السابقة.

ثالثًا: المزايا التي يحصل عليها المتدرب

  • التدريب وفقا لأحدث المعايير الدولية.
  • برنامج تدريبي أكاديمي وعملي متكامل بإقامة كاملة لمدة 18 شهرا داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.
  • الحصول على الاعتماد الدولي بعد اجتياز الاختبارين النظري والعملي من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية (ISPO).
  • التعيين بعد اجتياز البرنامج التدريبي في إحدى الوزارات التالية:
       * وزارة الصحة والسكان.
       * وزارة التضامن الاجتماعي.
       * وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
       مع احتفاظ كل وزارة بحقها في الإبقاء على المتدرب لديها وفقًا للضوابط القانونية.

رابعًا: التوقيتات المبدئية للاختبارات

  • سحب ملفات التقديم من مكتب التنسيق بالأكاديمية العسكرية المصرية خلال شهري يوليو وأغسطس 2026.
  • تنفيذ الاختبارات الأساسية (الطبي – الرياضي – النفسي – كشف الهيئة) خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026.

خامسًا: الموقع الإلكتروني للتقديم هنا

سادسًا: المستندات المطلوبة

  • صورة من المؤهل الدراسي (بكالوريوس تكنولوجيا الأطراف الصناعية).
  • صورة سارية لبطاقة الرقم القومي (الوجهان).
  • صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.
  • صورة من شهادة الموقف التجنيدي للذكور، أو شهادة الخدمة العامة للإناث.
  • عدد من الصور الشخصية الحديثة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال الحيوي الذي يخدم شريحة واسعة من أبناء الشعب المصري، وحرصا من القوات المسلحة على المشاركة الفاعلة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

الأكاديمية العسكرية المصرية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الأطراف الصناعية القوات المسلحة

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الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

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