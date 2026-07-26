قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتد.اء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ندعم السودانيين بالغذاء ونبذل جهودا لاستقرار الأوضاع به
وزير التخطيط: بنك الاستثمار القومي يواصل إغلاق ملف المديونيات التاريخية
إسرائيل تغتال مسئولا أمنيا كبيرا من حركة حماس في غزة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ماشي ببلاش.. تطورات جديدة في ملف رحيل محترف سوبر بـ الأهلي
تشكيل بيراميدز في مواجهة بيرسبوليس الإيراني وديا
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
توجيهات مباشرة.. المريض يحصل على جرعة العلاج لحين استصدار قرارات نفقة الدولة
نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لبحث الموقف من إيران وتوسيع العمليات في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي نائب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك لبحث تعزيز التعاون السياحي والجوي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر المتحف المصري الكبير،  Stasa Kosarac نائب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والمسئول عن ملف السياحة، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب  شريف فتحي بالسيد Stasa Kosarac والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك، وحرص البلدين على مواصلة العمل نحو تعزيز وتوطيد أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، ولاسيما في مجالي السياحة والآثار.

تعزيز التعاون السياحي 

 

وأشار الوزير إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى البوسنة والهرسك، وما شهدته من لقاءات ومباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وتناول اللقاء أيضاً بحث سبل تعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين، والترويج للمقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها كل منهما.

كما تم مناقشة آليات تشجيع وزيادة تشغيل رحلات الطيران بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة بين مصر والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات في القطاع السياحي.

كما تم التطرق للحديث عن آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون المشترك في مجال السياحة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك في هذا المجال، بصورة أكبر، والتي تم توقيعها خلال زيارة السيد شريف فتحي الأخيرة إلى البوسنة والهرسك.

هذا بالإضافة إلى الحديث عن مشاركة البلدين في معرض إكسبو 2027، المُقرر إقامته بالعاصمة الصربية بلجراد، باعتباره فرصة لتعزيز الترويج السياحي والتعريف بالمقومات السياحية للبلدين، بجانب أنه فرصة لتنظيم لقاءات مهنية مشتركة (B2B) على هامش فعاليات المعرض، بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهم.

وعقب اللقاء، قام نائب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، بجولة داخل المتحف المصري الكبير، وكذلك بمنطقة أهرامات الجيزة حيث رافقهم السيد الوزير بالمنطقة.

وقد حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذ أشرف محي مدير عام آثار الجيزة.

وزير السياحة والآثار السياحة مصر المتحف المصري الكبير رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

فيديو

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد