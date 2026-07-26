وزير السياحة والآثار يلتقي نائب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك لبحث تعزيز التعاون السياحي والجوي

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر المتحف المصري الكبير، Stasa Kosarac نائب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والمسئول عن ملف السياحة، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب شريف فتحي بالسيد Stasa Kosarac والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك، وحرص البلدين على مواصلة العمل نحو تعزيز وتوطيد أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، ولاسيما في مجالي السياحة والآثار.

تعزيز التعاون السياحي

وأشار الوزير إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى البوسنة والهرسك، وما شهدته من لقاءات ومباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وتناول اللقاء أيضاً بحث سبل تعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين، والترويج للمقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها كل منهما.

كما تم مناقشة آليات تشجيع وزيادة تشغيل رحلات الطيران بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة بين مصر والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات في القطاع السياحي.

كما تم التطرق للحديث عن آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون المشترك في مجال السياحة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك في هذا المجال، بصورة أكبر، والتي تم توقيعها خلال زيارة السيد شريف فتحي الأخيرة إلى البوسنة والهرسك.

هذا بالإضافة إلى الحديث عن مشاركة البلدين في معرض إكسبو 2027، المُقرر إقامته بالعاصمة الصربية بلجراد، باعتباره فرصة لتعزيز الترويج السياحي والتعريف بالمقومات السياحية للبلدين، بجانب أنه فرصة لتنظيم لقاءات مهنية مشتركة (B2B) على هامش فعاليات المعرض، بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهم.

وعقب اللقاء، قام نائب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، بجولة داخل المتحف المصري الكبير، وكذلك بمنطقة أهرامات الجيزة حيث رافقهم السيد الوزير بالمنطقة.

وقد حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذ أشرف محي مدير عام آثار الجيزة.

