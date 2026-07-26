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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محطة ترانس كارجو بميناء السخنة تستقبل أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري

استقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري
استقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري
حسام الفقي

استقبلت محطة ترانس كارجو للبضائع العامة بميناء السخنة، أول سفينتين عقب بدء التشغيل التجاري للمحطة، في تأكيد واضح على جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة لتداول البضائع العامة وفق أعلى المعايير العالمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار  تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل "السخنة / الإسكندرية" للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كانت محطة ترانس كارجو قد استقبلت أول سفينة على أرصفتها عقب بدء التشغيل التجاري، وهي السفينة (CHIPOLBROK SUN)، التي قامت بنقل الونش الرئيسي للمحطة بقدرة رفع تبلغ (150) طنًا، أحد أهم معدات التشغيل المستخدمة في تداول البضائع العامة، بالإضافة إلى عدد من المعدات التشغيلية الأخرى، بما أسهم في استكمال جاهزية المحطة وبدء استقبال السفن التجارية بصورة منتظمة.

وقد استقبلت المحطة السفينة CENTURY EAGLE، وهي سفينة بضائع صب جاف (Bulk Carrier) ، ويبلغ طولها 190 مترًا، وعرضها 32.29 مترًا، وحمولتها الساكنة نحو 52,483 طنًا، قادمة من جمهورية الصين الشعبية إلى ميناء السخنة.

كما استقبلت المحطة السفينة TRANSMAR LEGACY، القادمة من ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء السخنة، لتداول البضائع العامة بمحطة ترانس كارجو، ويبلغ طولها 204.39 مترًا، لتواصل المحطة استقبال السفن عقب بدء التشغيل التجاري.

ويؤكد انتظام استقبال السفن منذ بدء التشغيل التجاري نجاح منظومة العمل بمحطة ترانس كارجو، وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة لتداول البضائع العامة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتقليل زمن انتظار السفن، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، دعمًا لحركة التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير ميناء السخنة ليصبح أحد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر، من خلال إنشاء محطات متخصصة، وتطوير الأرصفة والأحواض، وتعزيز الربط مع شبكة السكك الحديدية والطرق والمحاور اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات والواردات، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للميناء.


ويؤكد استمرار استقبال السفن عقب بدء التشغيل التجاري لمحطة ترانس كارجو نجاح خطط تطوير ميناء السخنة، التي تستهدف توفير بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات تشغيلية متطورة تلبي احتياجات مجتمع النقل البحري، وتعزز من القدرة التنافسية للميناء، وترسخ مكانته كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في بناء منظومة موانئ حديثة قادرة على مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي منظومة الموانئ المصرية ميناء السخنة

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