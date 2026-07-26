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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صيف بلا مفاجآت أم موجة قياسية؟.. ماذا تخفي توقعات الطقس حتى نهاية الموسم؟

صيف بلا مفاجآت أم موجة قياسية؟.. ماذا تخفي توقعات الطقس حتى نهاية الموسم؟
صيف بلا مفاجآت أم موجة قياسية؟.. ماذا تخفي توقعات الطقس حتى نهاية الموسم؟
ياسمين القصاص

بعد أيام من الموجة شديدة الحرارة التي سيطرت على مختلف أنحاء الجمهورية، بدأت الأجواء تشهد انفراجة نسبية مع تراجع درجات الحرارة، لتتنفس المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى الصعداء. 

ورغم هذا الانخفاض، تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرطوبة المرتفعة ستبقي الشعور بالحرارة حاضرا، فيما تستمر الظواهر الصيفية المعتادة، وعلى رأسها الشبورة المائية ونشاط الرياح، خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة |صور

توقعات الطقس حتى نهاية الصيف

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء تراجع الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة.

وأوضحت الهيئة أن الانخفاض الحالي يأتي بعد تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الماضية، إلا أن الطقس سيظل حارا خلال ساعات النهار، وإن كان أقل حدة مقارنة بذروة الموجة الحارة التي أثرت على أغلب المحافظات.

وتوقعت الهيئة أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية في الظل، ليسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، وحار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

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تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 27 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية المعتادة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، مع نشاط متقطع للرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة طوال الأسبوع، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة، وهو ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم الفعلية المسجلة في الظل.

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شبورة مائية في الساعات الأولى

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية يومية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامة المواطنين.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية فوق القيم المسجلة في الظل، وهو ما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة، خاصة خلال ساعات النهار وفي المناطق الساحلية والأماكن سيئة التهوية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الانخفاض التدريجي اعتبارا من اليوم الأحد، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، بعد أن سجلت مستويات أعلى خلال ذروة الموجة الحارة التي استمرت عدة أيام وأثرت على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت غانم، إلى أن انخفاض درجات الحرارة الفعلية لا يعني انتهاء الإحساس بالأجواء الحارة، وأكدت أن الرطوبة المرتفعة ستظل العامل الأبرز في زيادة الشعور بالحرارة خلال الأيام المقبلة.

وتابعت: "الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء خلال فصل الصيف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة داخل الأماكن المغلقة والمناطق الساحلية".

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية بصورة مستمرة، والالتزام بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، حفاظا على السلامة العامة.

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وسوف نرصد لكم  حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 26 يوليو 2026: 

 القاهرة 35

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 39

مطروح 29

أسوان 46

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 44

الدوحة 42

الكويت 47

بيروت 30

الخرطوم 38

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 24

مدريد 32

روما 32

باريس 29

موسكو 20

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة ذروة فصل الصيف موجة حارة الأرصاد الجوية

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