أخبار التوك شو | أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة بعد تأجيل اجتماع تسعير الطاقة

في ظل ترقب المواطنين لأي تحركات جديدة في أسعار الوقود، تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

وتشير جميع التوقعات استقرار أسعار الوقود محليًا، في ظل نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية وتوافر المخزون اللازم لتلبية الطلب، وهو ما يعزز التوقعات بعدم إقرار أي زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق ويحد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار، لأن الدولة وفرت احتياجاتها من المواد البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.

وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أسعار المواد البترولية في مصر لن تشهد أي تحرك خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الزيادة التي أُقرت خلال الأشهر الماضية جاءت بالتزامن مع الاتفاق على كميات جديدة لتأمين احتياجات الصيف، أما الآن فلا توجد مؤشرات على تحريك الأسعار.

التموين تزف بشرى للمحذوفين.. صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي للمستحقين



تواصل وزارة التموين تنفيذ إجراءات تنقية منظومة الدعم، بالتوازي مع فتح الباب أمام المواطنين لتقديم التظلمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات أولًا قبل تقديم التظلم، مؤكدة أن كل مواطن يثبت استحقاقه سيعود إلى منظومة الدعم، مع صرف مستحقاته بأثر رجعي، في إطار الحرص على عدم ضياع حقوق المستفيدين.

وكشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها بعد ظهور رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث بيانات البطاقة قبل تقديم طلب التظلم.

القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 يوليو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 26 يوليو 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 35

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 39

مطروح 29

أسوان 46

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 44

الدوحة 42

الكويت 47

بيروت 30

الخرطوم 38

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 24

مدريد 32

روما 32

باريس 29

موسكو 20

رئيس هيئة قناة السويس: زيادة 25% في أعداد السفن المارة بالقناة خلال يوليو



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار تأميم القناة قبل 70 عامًا كان نقطة الانطلاق الحقيقية لتطويرها، مشيرًا إلى أن القناة تحولت من ممر إقليمي إلى أحد أهم الممرات الملاحية العالمية بفضل مشروعات التطوير المستمرة.

تأميم القناة بداية مسيرة التطوير

أوضح ربيع خلال برنامج أن تأميم قناة السويس منح المصريين القدرة على تطوير المجرى الملاحي وتحديثه، مؤكدًا أن الإدارة الأجنبية لم تُجرِ أي تطوير حقيقي للقناة قبل التأميم.

قناة السويس الجديدة نقلت القناة للعالمية

وأشار إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 مكّن القناة من استقبال السفن العملاقة، وضاعف أعداد السفن والعائدات، كما أنهى الحديث عن وجود بدائل تنافسية للقناة.

من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء



يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب مع استمرار التساؤلات حول أسباب ارتفاع الأسعار، وسط اعتقاد لدى البعض بأن التجار هم المسؤولون عن الزيادات التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المتخصصون أن أسعار السيارات تخضع لمنظومة معقدة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها سعر صرف الدولار، وتكاليف الشحن والتأمين، وأسعار الوقود والطاقة، إلى جانب سياسات الاستيراد وحجم المعروض في السوق.

وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك سؤالًا مهمًا يطرحه الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية، وهو: "هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟".

أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية

أكد الدكتور الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن قرار تأميم قناة السويس يُعد من أهم القرارات التاريخية في تاريخ الدولة المصرية، لأنه أعاد لمصر السيطرة على أحد أهم أصولها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القناة أصبحت اليوم ركيزة أساسية للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

قناة السويس تختصر زمن الرحلات وتخفض تكاليف الشحن

وأوضح أبو خضرة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القناة تختصر مسافات الرحلات البحرية بنسبة تصل إلى 88% مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل تكاليف الشحن وزيادة عدد الرحلات لشركات الملاحة العالمية.

تطوير القناة عزز مكانتها عالميًا

وأشار إلى أن مشروعات التطوير والازدواج التي شهدتها قناة السويس خلال السنوات الماضية أسهمت في تقليل زمن عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة، وخفض فترات الانتظار بنحو 3 ساعات، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية للقناة.

انقطاع الكهرباء بالمحافظات.. الوزارة توضح الأسباب وتؤكد: مفيش تخفيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن استقرار الكهرباء وإمكانية العودة إلى تخفيف الأحمال.

لكن الحكومة نجحت في تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي والمواد البترولية لتشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يضمن استمرار التغذية الكهربائية دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة رغم الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة والأحمال، مشددًا على أن ما يحدث من انقطاعات في بعض المناطق عبارة عن أعطال فنية طارئة وليست أزمة نقص في الكهرباء أو عودة لتخفيف الأحمال.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 26 يوليو 2026.. تراجع البيضاء واستقرار البلدي والساسو



شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، استقرارًا نسبيًا مع استمرار انخفاض أسعار الفراخ البيضاء مقارنة بالفترات الماضية، فيما حافظت الفراخ البلدي والساسو على مستوياتها السعرية، وفقًا لبيانات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 58 و59 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة والمحافظة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يوليو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأحد 26 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5130 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5985 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47880 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 26 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.40 جنيه

سعر الشراء: 51.30 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.62 جنيه

سعر الشراء: 58.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.70 جنيه

سعر الشراء: 68.55 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.69 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.99 جنيه

سعر الشراء: 13.96 جنيه.