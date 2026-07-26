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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الأحد 26 يوليو 2026.. تراجع البيضاء واستقرار البلدي والساسو

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، استقرارًا نسبيًا مع استمرار انخفاض أسعار الفراخ البيضاء مقارنة بالفترات الماضية، فيما حافظت الفراخ البلدي والساسو على مستوياتها السعرية، وفقًا لبيانات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 58 و59 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة والمحافظة.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البلدي

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة ما بين 104 و105 جنيهات، فيما وصل سعره للمستهلك إلى ما بين 110 و114 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بين 80 و81 جنيهًا، بينما سجل للمستهلك أسعارًا تتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء

سجل كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع ما بين 43 و44 جنيهًا، فيما تراوح سعره داخل الأسواق والمحلات بين 53 و60 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق، اليوم الأحد، بين 220 و270 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ اليوم

وتواصل أسعار الدواجن تحركاتها اليومية وفقًا لحجم المعروض والطلب داخل الأسواق، بينما تختلف أسعار البيع للمستهلك من محافظة لأخرى بحسب تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار.

أسعار الفراخ الفراخ البلدي والساسو انخفاض أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء

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