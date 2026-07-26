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دون الـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الانهيار اليوم الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الانهيار اليوم الأحد

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 26-7-2026،  في المزارع والأسواق مجددا.

 وعادت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع إلى مستوى   الـ 57 جنيها مرة أخرى.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 67و70 جنيها في الاسواق عند وصولها للمستهلك.

وضربت أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيها، وتراجعت إلى 57 الان

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 26 يوليو 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 57 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 67 و70 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 57 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 67 و70 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 77 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 87و90 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 8 و10 جنيثهات.

الكتكوت "ساسو": 6 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهاً.

كتكوت فيومي 6 جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 70و75جنيهًا.

سعر البانيه: بين 190 و220جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 45و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 


 

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