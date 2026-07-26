مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران دولية اليوم وآلاف السائحين من أوروبا

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، حركة تشغيل نشطة مع استقبال 37 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات والعواصم الأوروبية، تحمل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في استمرار لمؤشرات النشاط السياحي المتصاعدة بمنتجعات جنوب البحر الأحمر خلال موسم الصيف.

وتأتي رحلات اليوم ضمن جدول التشغيل الأسبوعي للمطار، الذي يتضمن استقبال 183 رحلة دولية خلال الفترة من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل، في ظل استمرار زيادة الطلب على مدينة مرسى علم كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الشاطئية في مصر.

ورفعت الجهات المختصة داخل المطار درجة الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية، حيث جرى تكثيف فرق العمل لتسهيل إجراءات الوصول وإنهاء معاملات الجوازات والجمارك، إلى جانب تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية، بما يضمن سرعة انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتعكس الزيادة المستمرة في أعداد الرحلات الدولية النمو الملحوظ في الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الأوروبية، التي تمثل النسبة الأكبر من زائري مرسى علم، لما تتميز به المدينة من شواطئ خلابة، وشعاب مرجانية نادرة، ومواقع غوص عالمية، فضلًا عن الطقس المعتدل الذي يجعلها مقصدًا سياحيًا طوال العام.

ويؤكد استمرار انتظام الرحلات الدولية إلى مطار مرسى علم قوة الموسم السياحي الحالي، ودور المطار في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بجنوب البحر الأحمر، مع توقعات باستمرار ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات خلال الأسابيع المقبلة.