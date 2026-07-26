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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابتكار مصري يتنبأ بالجفاف قبل 6 أشهر يحصد المركز الثالث عالميًا في الصين.. تفاصيل

مشروع لمواجهة الجفاف
مشروع لمواجهة الجفاف
إسراء صبري

حقق فريق بحثي من طلاب جامعة القاهرة إنجازًا عالميًا بحصوله على المركز الثالث في مسابقة دولية للحلول البيئية أقيمت بمدينة شنغهاي الصينية، بعد تطوير مشروع مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بُعد للتنبؤ بالجفاف الزراعي قبل وقوعه بستة أشهر، في منافسة شاركت فيها فرق من أكثر من 60 دولة.

وقال عبد الرحمن أبو شوشة، طالب كلية الآداب بجامعة القاهرة وقائد الفريق البحثي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز إن المشروع يعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية باستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي، بما يتيح التنبؤ المبكر بحالات الجفاف في الأراضي الزراعية، الأمر الذي يمنح الجهات المعنية فرصة لاتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثيرها.

وأوضح أن النموذج يمكن تطبيقه على مختلف المحاصيل الزراعية، إذ يعتمد على وحدة قياس موحدة، ويتم تدريبه على البيانات الخاصة بكل محصول للوصول إلى نتائج دقيقة، مؤكدًا أن المشروع قابل للتوسع والتطوير لخدمة قطاعات زراعية مختلفة.

وأشار إلى أن الفريق شارك في المسابقة بعد التقدم بالمشروع استجابة لدعوة من الجامعة، ثم اجتاز مراحل التقييم المختلفة وصولًا إلى التصفيات النهائية في الصين، حيث نجح في عرض المشروع أمام لجنة التحكيم ليحصد المركز الثالث على مستوى العالم.

وأضاف أن النموذج الذي طوره الفريق مجاني بالكامل، إلا أن تطويره وزيادة كفاءته يتطلبان توافر المزيد من صور الأقمار الصناعية وأجهزة حاسوبية متطورة لمعالجة كميات أكبر من البيانات، بما يسهم في رفع دقة التوقعات.

وأكد أبو شوشة أن الفريق اختبر النموذج عمليًا على محافظة الفيوم، بعد تدريبه على بيانات تمتد من عام 2000 حتى عام 2020، ثم مقارنة نتائجه بالبيانات الفعلية خلال السنوات التالية، لافتًا إلى أن النموذج نجح في التنبؤ بحالات الجفاف التي شهدتها المحافظة، وهو ما يعكس دقته وإمكانية الاستفادة منه مستقبلًا في دعم القطاع الزراعي وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

جامعة القاهرة مسابقة دولية للحلول البيئية شنغهاي الذكاء الاصطناعي الجفاف الزراعي

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