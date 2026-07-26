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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كل ما تريد معرفته عن الجفاف

الجفاف
الجفاف
نهى هجرس

غالبا ما يسبب الجفاف عطشا شديدا وإرهاقا،  وقد يصبح خطيراً ويؤدي إلى دخول المستشفى.

قبل أن يصبح الجفاف خطيراً، غالباً ما يكون قابلاً للعلاج والوقاية عن طريق السوائل.

أعراض الجفاف

تؤثر شدة الجفاف على الأعراض التي تظهر عليك، معظم الأشخاص المصابين بالجفاف يشعرون بالعطش.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى للجفاف ما يلي:

تعب

جفاف الجلد والشفاه

بول داكن أو انخفاض كمية البول

الصداع

تشنجات عضلية

دوار خفيف

دوخة

ما الذي يسبب الجفاف؟

يساعد الماء جسمك على أداء وظائف متنوعة، على سبيل المثال، يلعب الماء دورًا في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، والتخلص من الفضلات، وعندما تتعرق، أو تتبول، أو تتبرز، يخرج الماء من جسمك

لكي يستمر جسمك في أداء وظائفه بشكل سليم، عليك تعويض الماء الذي تفقده، إذا لم تتناول كمية كافية من السوائل - سواءً من خلال الماء أو أي نوع آخر من المشروبات - لتعويض الماء المفقود، فقد تُصاب بالجفاف

كيفية الوقاية من الجفاف

أفضل طريقة للوقاية من الجفاف هي التأكد من شرب كمية كافية من الماء - أو أي مشروب آخر - يومياً، ينصح الخبراء عموماً بشرب حوالي تسعة أكواب من السوائل يومياً للنساء، وثلاثة عشر كوباً يومياً للرجال.

ستختلف احتياجاتك الدقيقة بناءً على عمرك وحالتك الصحية ومستوى نشاطك.

إذا كنت تعمل بانتظام في بيئة حارة، يُنصح بشرب 240 مل من الماء كل 15-20 دقيقة، يُعدّ الشرب على دفعات قصيرة أكثر فعالية وأمانًا من شرب كميات كبيرة على فترات متباعدة

 لتجنب أي آثار جانبية محتملة لشرب الكثير من الماء، تجنب شرب أكثر من 48 أونصة في الساعة.

اشرب كميات إضافية من السوائل عند المرض، لا تنتظر حتى تُصاب بالجفاف قبل شرب السوائل، بل اشرب المزيد إذا كنت تعاني من الحمى أو القيء أو الإسهال.

المصدر times of india 

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