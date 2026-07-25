أخطاء شائعة في حفظ الأدوية تفسدها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

يُعد التخزين السليم لـ الأدوية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على فعالية المنتجات الدوائية، فهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد عند تخزين الأدوية بالأخص خلال فصل الصيف.

أخطاء شائعة في حفظ الأدوية أثناء ارتفاع درجات الحرارة

إهمال مراعاة درجات الحرارة

تتأثر الأدوية بتقلبات درجات الحرارة، وقد يؤدي تخزينها في بيئات غير مناسبة إلى انخفاض فعاليتها. تجنب وضع الأدوية في أماكن عرضة لتغيرات درجات الحرارة، مثل الحمامات؛ وبدلاً من ذلك، اختر مكاناً بارداً وجافاً -كخزانة مخصصة للأدوية- لضمان الحفاظ على فعاليتها وإطالة مدة صلاحيتها.



تجاهل تواريخ انتهاء الصلاحية

قد يكون استخدام الأدوية منتهية الصلاحية غير فعال أو حتى ضاراً. احرص دائماً على التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والتخلص فوراً من أي أدوية منتهية الصلاحية بالطرق السليمة التي يمكن للصيدلية المحلية إرشادك إليها.



عدم تأمين الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

يُعد عدم إبعاد الأدوية عن متناول الأطفال خطأً جسيماً؛ لذا احرص على تخزينها في مكان مرتفع وآمن، أو فكّر في استخدام عبوات مصممة بآليات تمنع الأطفال من فتحها لتجنب تناولها عن طريق الخطأ.



التخزين غير السليم للمستلزمات الطبية

تلعب المستلزمات الطبية دوراً حيوياً في حالات الطوارئ واحتياجات الرعاية الصحية اليومية؛ لذا تأكد من تخزينها في مكان نظيف وجاف يسهل الوصول إليه عند الحاجة.



تكديس الأدوية وازدحامها

قد يؤدي خلط أنواع مختلفة من الأدوية معاً إلى حدوث تفاعلات بينها والمساس بفعاليتها. لذا، احتفظ بها في عبواتها الأصلية أو استخدم حاويات تحمل ملصقات توضيحية لتجنب الخلط بينها.