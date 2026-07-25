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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة عصام عبد الفتاح

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
إسراء أشرف

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية، استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027.

وقرر المجلس إسناد رئاسة اللجنة إلى عصام عبد الفتاح، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التحكيم المصرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وضم التشكيل الجديد كلًا من وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة، وعزب حجاج سكرتيرًا للجنة، بينما يتولى تامر دري الإشراف على ملف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الجديدة ممارسة مهامها رسميًا عقب استكمال الإجراءات النهائية واعتمادها بشكل كامل، تمهيدًا لإدارة منافسات الموسم الكروي الجديد والإشراف على الجوانب الفنية الخاصة بالتحكيم في مختلف المسابقات المحلية.

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