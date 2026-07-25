الراية الحمراء ترفرف من ستانلي إلى العجمي وتحذيرات عاجلة للمصطافين

واصلت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، التأثر باضطراب حالة البحر المتوسط، مع استمرار ارتفاع الأمواج لليوم الثاني على التوالي، حيث تراوح ارتفاعها بين 1.5 و2.5 متر، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي وحي العجمي، بالإضافة إلى شاطئ ستانلي، مع منع نزول البحر أو السباحة بشكل كامل حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لخطورة حالة البحر.

وفي المقابل، رفعت شواطئ المنتزه أول وثان وبحري بحي الجمرك الراية الخضراء، بما يسمح بالنزول والسباحة، فيما رفعت باقي شواطئ الجمرك ووسط وجليم الراية الصفراء، والتي تعني السماح بالسباحة مع توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

وأكدت الإدارة أن ألوان الرايات تعد دليلًا إرشاديًا لرواد الشواطئ؛ إذ تشير الراية الحمراء إلى حظر النزول نهائيًا، بينما تعني الراية الصفراء إمكانية السباحة بحذر، في حين تدل الراية الخضراء على أن حالة البحر آمنة ومناسبة للنزول، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الأرواح.