رئيس كوريا الجنوبية: سنجعل بلادنا مركزًا عالميًا لا غنى عنه للذكاء الاصطناعي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، بأن يجعل بلاده مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي لا يمكن الاستغناء عنه، إلى جانب تعزيز دورها في سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التعاون الدولي.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الرئيس لي أثناء حضوره قمة حول الذكاء الاصطناعي في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية؛ وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /السبت/.

وقال إن كوريا الجنوبية ستعتمد على صناعتها الرائدة عالميا في مجال رقائق الذاكرة لتصبح منتجا موثوقا به لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي وشريكا رئيسيا في سلسلة التوريد.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي بتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، علاوة على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الصناعات والخدمات العامة.

وأوضح لي أن خطط حكومته لإطلاق مشروع "الذكاء الاصطناعي للجميع" هذا العام، سيجعل الذكاء الاصطناعي يدخل في الحياة اليومية للمواطنين الكوريين؛ داعيا الشركات العالمية إلى الانضمام للجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية في الذكاء الاصطناعي إذ تسعى البلاد لأن تصبح منصة تربط بين التكنولوجيا ورأس المال والمواهب والابتكار.

وشدد الرئيس لي على ضرورة ألا تستفيد الاقتصادات المتقدمة وحدها من التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بل أن يمتد النفع للدول النامية أيضا، متعهدا بتعزيز ذكاء اصطناعي يكون الإنسان محور اهتمامه مع التأكد من مشاركة مزايا هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 150 شخصا من بين قادة أعمال وباحثين ومستثمرين يشاركون في قمة الذكاء الاصطناعي بسان فرانسيسكو، بما في ذلك رؤساء كبرى الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات التكنولوجية الكورية الجنوبية الرائدة.