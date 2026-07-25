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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار يوافق على الرحيل عن الأهلي بشرط الحفاظ على قيمة عقده

جراديشار
جراديشار
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي طارق السيد أن السلوفيني نيجك جراديشار أبدى موافقته على الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، لكنه اشترط الحصول على نفس القيمة المالية لعقده الحالي، سواء من حيث الراتب أو إجمالي قيمة التعاقد، قبل الموافقة على إتمام الصفقة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على موقع فيسبوك: “جراديشار يوافق الرحيل عن الأهلي بشرط الحصول على نفس قيمة العقد والراتب.

منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، اعتبر كثيرون أن السلوفيني نيتس جراديشار أحد أفضل المواهب الهجومية التي تعاقد معها النادي في السنوات الأخيرة، بعدما أظهر إمكانات فنية كبيرة وقدرة على اللعب بأكثر من أسلوب داخل منطقة الجزاء، إلا أن مشواره مع القلعة الحمراء لم يسر كما كان يتوقعه اللاعب أو الجماهير، ليصبح قريبًا من الرحيل على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا.

ورغم أن جراديشار لم يكن في يوم من الأيام سببًا في تراجع مستواه أو خروجه من الحسابات، فإن الظروف الفنية وتغير الأجهزة الفنية وتعدد الصفقات الهجومية كانت العامل الأكبر في تراجع فرص مشاركته، ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا لسوء حظ داخل الأهلي خلال الفترة الأخيرة.


بداية واعدة مع كولر

دخل جراديشار سريعًا في حسابات السويسري مارسيل كولر عقب انضمامه، وشارك أساسيًا في عدد كبير من المباريات، مستفيدًا من إصابات وتراجع مستوى بعض المهاجمين، وقدم مستويات جيدة نالت إشادة الجماهير، حيث أظهر قوة بدنية كبيرة وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب مساهمته في تسجيل وصناعة الأهداف.

ورغم ظهوره بشكل جيد، فإن تألق الفلسطيني وسام أبوعلي بعد عودته للمشاركة غيّر شكل المنافسة في مركز رأس الحربة، ليصبح جراديشار الخيار الثاني في أغلب المباريات.

جراديشار الأهلي السلوفيني نيجك جراديشار الرحيل عن النادي الأهلي كولر

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