هجوم يستهدف قواعد أمريكية في أربيل شمال العراق

أفادت وكالة "صابرين نيوز"، المقربة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، بتعرض قواعد عسكرية أمريكية في مدينة أربيل، شمال البلاد، لهجوم، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر المحتملة.

وفي وقت سابق، قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري، إن الولايات المتحدة تتفوق بشكل كبير على إيران، ولذلك تتجه طهران إلى اتباع أسلوب مختلف في القتال يقوم على المواجهة غير المتكافئة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف إيران لدول الخليج والأردن لا يشكل ضغطًا كبيرًا على الولايات المتحدة، في حين تمارس واشنطن ضغوطًا أكبر من خلال استهداف الساحل والدفاعات والمراكز القيادية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استهدفت، خلال اليوم، مركزًا أو قيادة أو إدارة تابعة للحرس الثوري، لافتًا إلى أن إيران لجأت في هذه المرحلة إلى التلويح بإغلاق باب المندب>

وأكد أن المواجهة الأمريكية الإيرانية لم تعد تُقاس بعدد الضربات أو الأيام التي مضت، وإنما بطبيعة التحول الذي طرأ على أهداف الطرفين.