ترامب: لن أسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لن يسمح لارتفاع أسعار الوقود واستمرار معدلات التضخم المرتفعة بالتأثير على قراره بشأن الحرب في إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات له بالمكتب البيضاوري أوردتها وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" اليوم، "فيما يتعلق بالانتخابات، فأنا لستُ في عجلة من أمري"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في هذا الصدد "علينا أن ننجز الأمر على النحو الصحيح"، مضيفاً أن "الانتخابات ستأخذ مجراها الطبيعي".

وكان ترامب قد أُعيد انتخابه عام 2024 متعهداً بخفض تكاليف المعيشة، إلا أنه شهد ارتفاعاً في الأسعار خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب مع إيران. وقد أدى ذلك إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجمهوريين الذين يأملون في الحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس.