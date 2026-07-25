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فيروس خطير يضرب 4 ولايات في أستراليا.. وتحرك عاجل من السلطات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيروس خطير يضرب 4 ولايات في أستراليا.. وتحرك عاجل من السلطات

أستراليا
أستراليا
القسم الخارجي

أصبحت ولاية كوينزلاند رابع ولاية أسترالية تُسجل إصابة أحد أفرادها بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1، وذلك بعد أن أعلنت السلطات يوم السبت عن ثبوت إصابة طائر بحري مهاجر بالفيروس شديد العدوى.

وكانت أستراليا آخر قارة تُسجل إصابة بفيروس H5N1 في برّها الرئيسي عند وصول المرض في يونيو، على الرغم من اكتشافه في أواخر عام 2025 في جزيرة هيرد، وهي منطقة شبه قطبية جنوبية، تبعد حوالي 4100 كيلومتر (2600 ميل) عن البر الرئيسي الأسترالي، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وقد تم تأكيد 18 إصابة في أربع ولايات، بما في ذلك إصابة طائر النوء النافق الذي عثر عليه حراس متنزهات كوينزلاند في جزيرة مورتون، وهي منطقة برية تبعد حوالي 40 كيلومترًا (24 ميلًا) بالعبّارة عن عاصمة الولاية بريسبان.

أكدت السلطات في بيان لها أنه "لم يتم رصد أي حالات إصابة في الدواجن، ولا توجد أدلة على نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات في كوينزلاند"، مضيفةً أن خطر الإصابة على صحة الإنسان لا يزال منخفضاً.

وقد انتشرت سلالة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين الطيور البرية والثدييات منذ عام 2021، متسببةً في نفوق الملايين، وإصابة مزارع الدواجن والألبان، وحتى بعض العاملين في المزارع.

فيروس خطير أستراليا ولاية كوينزلاند فيروس إنفلونزا الطيور H5N1

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