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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تشارك في تدريبات جوية دولية تستضيفها أستراليا

إندونيسيا تشارك في تدريبات جوية دولية تستضيفها أستراليا
إندونيسيا تشارك في تدريبات جوية دولية تستضيفها أستراليا
أ ش أ

 أرسلت القوات الجوية الإندونيسية خمس طائرات مقاتلة من طراز "تي-50 العقاب الذهبي" (T-50i Golden Eagle) للمشاركة في مناورة جوية متعددة الجنسيات تستضيفها القوات الجوية الملكية الأسترالية.

وذكرت القيادة القوات الجوية الإندونيسية، في بيان نشرته اليوم /الجمعة/، أن التدريبات بدأت اليوم في مدينة داروين الأسترالية وتستمر حتى 7 أغسطس، وتهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية والعلاقات الدفاعية الدولية.

وأشارت القوات الجوية الإندونيسية إلى أن هذه التدريبات تعتبر من بين أرقى التدريبات القتالية الجوية في العالم، إذ تجمع عسكريين من 20 دولة شريكة للتدريب على عمليات معقدة متعددة الجنسيات.

وأضاف البيان أنه ينبغي على جميع المشاركين في المناورة الاستفادة القصوى من هذا التمرين لتعزيز قدراتهم وتوسيع معرفتهم واكتساب الخبرة في العمليات الجوية الحديثة مع الحفاظ على أعلى معايير الطيران والسلامة في مكان العمل.

وتتوقع القوات الجوية الإندونيسية أن المشاركة في هذه التدريبات تعزز مكانتها الدولية، كما تعزز العلاقات الدفاعية لإندونيسيا مع الدول المشاركة الأخرى.

القوات الجوية الإندونيسية طائرات مقاتلة من طراز تي 50 العقاب الذهبي T 50i Golden Eagle مناورة جوية متعددة الجنسيات القوات الجوية الملكية الأسترالية

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