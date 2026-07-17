سعر الذهب الآن

يشهد سعر الذهب في مصر ثباتاً في مستهل تعاملات الجمعة 17-6-2026؛ في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة مع تعاملات اليوم دون تغيير وبعد ساعات من بدء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5810 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

بلغ سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.