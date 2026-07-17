رسميا.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية؛ في مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة في مباشرة كافة اختصاصاتها، وذلك سعياً لتحقيق تكامل الاختصاصات، والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل كل من الهيئة الزراعية المصرية، ومركز البحوث الزراعية؛ التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

للقضاء على الازدواجية.. قرار عاجل من الحكومة بدمج كيانين تابعين لـ "الزراعة"

ويأتي ذلك ضمن إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.