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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ما تخرج الجمعة.. الرطوبة ترفع درجات الحرارة والمنيا وأسوان تسجلان أرقاما قياسية

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 25

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 اكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 25

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 33 36 24

بلطيم 32 35 24

المنصورة 35 37 23

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 24

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 33 37 25

الاسماعيلية 37 39 23

السويس 36 38 24

العريش 34 37 24

رفح 33 36 23

رأس سدر 38 40 26

نخل 36 38 21

كاترين 33 35 19

الطور 35 37 26

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 40 42 28

الغردقة 36 38 28

الاسكندرية 32 35 24

العلمين 30 34 23

مطروح 30 33 23

السلوم 33 36 22

سيوة 36 38 22

رأس غارب 36 38 27

سفاجا 37 39 28

مرسى علم 37 39 27

شلاتين 38 41 29

حلايب 34 37 29

أبو رماد 36 38 28

مرسى حميرة 37 40 28

أبرق 37 39 29

جبل علبة 36 38 28

رأس حدربة 33 36 29

الفيوم 36 38 23

بني سويف 36 38 23

المنيا 37 39 23

أسيوط 37 39 24

سوهاج 40 41 25

قنا 42 43 26

الأقصر 41 42 26

أسوان 42 43 27

الوادى الجديد 40 41 26

أبوسمبل 42 43 26

الأرصاد طقس حار رطب شبورة مائية نشاط الرياح درجات الحرارة

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