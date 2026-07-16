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بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء
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بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد العزيز جمال

بدأت وزارة العمل، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة لـ العمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن عمليات الصرف تتم من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية بالنسبة للمستحقين.

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صرف 3000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن قيمة الدفعتين الثانية والثالثة تبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد، بواقع 1500 جنيه لكل منحة.

ويأتي صرف هذه الدفعات استكمالًا للمنحة الأولى التي تم صرفها عقب احتفالية عيد العمال، في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة.

أبرز تفاصيل المنحة

أعلنت وزارة العمل مجموعة من التفاصيل الخاصة بعملية الصرف، وجاءت على النحو التالي:

  • بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة اعتبارًا من الخميس 16 يوليو 2026.
  • الصرف يتم عبر منافذ الهيئة القومية للبريد.
  • قيمة المنحتين معًا تبلغ 3000 جنيه لكل عامل.
  • قيمة كل منحة 1500 جنيه.
  • إجمالي المبالغ المخصصة للصرف يصل إلى 737 مليونًا و715 ألف جنيه.
  • يستفيد من المنحتين 245 ألفًا و905 عمال.
  • المستفيدون هم العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا بقاعدة بيانات وزارة العمل.
  • تشمل عملية الصرف المستحقين في 27 محافظة.
  • يتم تمويل المنحة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
  • جرى اعتماد الصرف بعد مراجعة وتدقيق بيانات المستحقين من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.
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كيف يتم التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة؟

أكدت وزارة العمل أن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026 لا يتم من خلال التقديم الإلكتروني المفتوح أو التسجيل العشوائي عبر الإنترنت.

وأوضحت أن عملية التسجيل تعتمد على الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث يتم إدراج بيانات العمال داخل قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، ثم مراجعتها لتحديد المستحقين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي محاولات للاحتيال أو استغلال المواطنين من خلال روابط أو صفحات غير رسمية.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل المسجلون بقاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح سنوية يتم صرفها في المناسبات المختلفة، وهي:

  • منحة شهر رمضان.
  • منحة عيد الفطر.
  • منحة عيد الأضحى.
  • منحة المولد النبوي الشريف.
  • منحة عيد الميلاد المجيد.
  • منحة عيد العمال.

وتأتي هذه المنح ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة.

شروط الحصول على المنحة

حددت وزارة العمل عددًا من الضوابط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وتشمل:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.
  • ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.
  • أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.
  • أن يكون الاسم مسجلًا لدى مديرية العمل المختصة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.
  • ألا يزيد العمر على 60 عامًا.

خطوات الاستعلام عن المنحة

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن استحقاق المنحة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل. https://www.labour.gov.eg/ 
  • اختيار خدمات المواطنين.
  • الضغط على العمالة غير المنتظمة.
  • إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • تظهر النتيجة مباشرة موضحة حالة الاستحقاق وقيمة المنحة.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وفرت الحكومة عدة وسائل لصرف المنحة، تشمل:

  • مكاتب الهيئة القومية للبريد.
  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.
  • المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

وأكدت وزارة العمل أن الصرف يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط للمستحقين المسجلين بقاعدة البيانات الرسمية.

العمالة غير المنتظمة وزارة العمل صرف 3000 جنيه للعمالة غير المنتظمة حزمة الحماية الاجتماعية

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