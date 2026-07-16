دليلك للتقديم.. انطلاق المرحلة الإلكترونية لتنسيق الصف الأول الثانوي 2027 اليوم

فتحت وزارة التربية والتعليم أبواب المستقبل رسميًا أمام طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس 16 يوليو، معلنةً انطلاق التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2027 عبر كافة محافظات الجمهورية، هذه الخطوة الاستراتيجية تتيح للطلاب فرصة التسجيل الرقمي السلس في مختلف المسارات التعليمية، بدءًا من الثانوية العامة، مرورًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، وصولًا إلى الدبلومات الفنية، لضمان اختيار المسار الأنسب لكل طالب في رحلته نحو التميز المهني والأكاديمي.

انطلاق ماراثون التقديم للتعليم الثانوي

يُجرى تقديم الصف الأول الثانوي 2027 إلكترونيًا في جميع محافظات مصر اليوم، وفقًا للحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2026 – 2027 المعلن رسميًا بعد اعتماده من محافظي الأقاليم وفقًا لنسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية والمقاعد الشاغرة في كل محافظة على حدة إذ يختلف من إقليم إلى آخر.

ويستمر التقديم حتى 6 أغسطس المقبل، وذلك لطلاب المرحلة الأولى، بينما يتم تحديد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2026 – 2027 بعد انتهاء تسكين الطلاب خلال المرحلة الأولى وحصر الأماكن الشاغرة.

رابط التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي 2027

أصبح التسجيل متاحًا الآن رسميًا للطلاب من جميع المحافظات عبر رابط التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي 2027 الموحد والذي يمكن الدخول إليه مباشرة من خلال «الضغط هنا».



و خصصت وزارة التربية والتعليم للتسجيل الإلكتروني ضمن التحول الرقمي، إذ لا يتم الاعتداد بالتقديم الورقي دون التسجيل الإلكتروني وطباعة استمارة التقديم.

كيفية التسجيل الالكتروني للصف الأول الثانوي؟

وفيما يخص خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 فإنّها تتم بسهولة ويسر بعد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي عبر إتباع الآتي:

- الضغط على عبارة «تسجيل بحساب الوزارة».

- إدخال الرقم القومي للطالب كاملًا والمكون من 14 رقم، وكذلك كود الطالب، ثم الضغط على عبارة تسجيل.

- سيظهر البريد الموحد للطالب، إذ سيتم إدخال البريد الإلكتروني للطالب، ورقم الموبايل، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور، والضغط على عبارة «تأكيد»، وسيظهر عبارة تم تسجيل الدخول بنجاح.

- بعد ذلك سيظهر الملف الشخصي للطالب ويشمل الاسم، والإدارة التعليمية، والدرجة الحاصل عليها، والمديرية، والمدرسة إذ يجب على الطالب مراجعتها ثم الضغط على عبارة «الدخول إلى التنسيق».

- سيظهر التنسيق الثانوي العام والثانوي الفني المرحلة الأولى، والمعلومات اللازمة عن كافة أنواع التعليم ثانوي وفني بأنواعه، ويمكن مراجعة التقديم في كل منها بالضغط على عبارة «المزيد».

- بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على عبارة «خريطة التنسيق» ويحدد «الثانوي العام» بالضغط على عبارة «عرض الحد الأدنى للتنسيق».

- الضغط على عبارة «تقديم الرغبات وحفظها»، ثم تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق بها سواء عام أو فني، وتحديد المديرية والإدارة والمدرسة، ثم يضغط على «إضافة إلى الرغبات»، وتحديد المدارس الأقرب لمحل السكن، ثم الضغط على عبارة «حفظ الرغبات».

- يجب على الطالب طباعة استمارة تقديم الصف الأول الثانوي 2026.

- بعد ظهور نتيجة التنسيق يتم طباعة استمارة تسجيل الصف الأول الثانوي الإلكترونية لتقديمها ضمن الملف الورقي بالمدرسة.

تنسيق الثانوية العامة 2026 – 2027 في 27 محافظة

ويختلف تنسيق الثانوية العامة 2026 – 2027 من محافظة إلى أخرى إذ يحدد وفقًا لعملية حسابية تُجريها مديرية التربية والتعليم تشمل المجاميع التكرارية ونسب النجاح والأماكن الشاغرة في الثانوية العامة والتي جاءت كالآتي:

تنسيق الثانوية العامة 2027 الدقهلية.. 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 كفر الشيخ.. 246 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 دمياط.. 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الوادي الجديد.. 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الفيوم.. 227 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 أسيوط.. 228 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 جنوب سيناء.. 230 درجة عدا سانت كاترين 215 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 شمال سيناء.. 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الشرقية.. 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الأقصر.. 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الغربية.. 234 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 المنيا.. 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 البحيرة.. 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الجيزة.. 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 القاهرة.. 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الإسكندرية.. 215 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 المنوفية.. 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 القليوبية.. 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 بني سويف.. 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 السويس.. 222 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 مطروح.. تختلف من إدارة لأخرى بدءًا من 160 درجة وحتى 226.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 بورسعيد.. 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 أسوان.. 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 الإسماعيلية.. 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 سوهاج.. 260 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 قنا.. 237 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2027 البحر الأحمر.. 215 درجة.