بـ 225 درجة .. محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026 - 2027، بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وبما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والكثافات داخل المدارس، وفقًا للإمكانات والطاقة الاستيعابية لكل إدارة تعليمية.

وأوضح المحافظ أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام جاء بواقع 225 درجة بجميع مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات 190 درجة، وكذلك 190 درجة للقبول بمدارس الثانوي الخاص، مع مراعاة الكثافات وظروف كل مدرسة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، لاسيما التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلبي طموحات الطلاب وتواكب متطلبات التنمية.

وأشار المحافظ إلى اعتماد تنسيق القبول بجميع مدارس التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، إلى جانب مدارس الخدمات، وبرامج البكالوريا المصرية التكنولوجية، والتعليم والتدريب المزدوج، والتدريب المهني للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وذلك وفق الحدود الدنيا المقررة والجداول المعتمدة لكل مدرسة وتخصص.

كما أعلن المحافظ إضافة عدد من التخصصات الفنية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في التخصصات الحديثة المطلوبة بسوق العمل، بما يسهم في تأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة، ويعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل لائقة أو إقامة مشروعاتهم الخاصة بعد التخرج.

ومن جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن التنسيق تم إعداده بعد دراسة دقيقة لمعدلات النجاح في الشهادة الإعدادية، والكثافات الطلابية، والطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يضمن تحقيق التوزيع الأمثل للطلاب على مختلف نوعيات التعليم.

وأضاف أن المديرية ستبدأ في استقبال ملفات الطلاب وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالحدود الدنيا المعلنة لكل نوعية من المدارس والتخصصات، ومتابعة التعليمات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.