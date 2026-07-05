محافظ المنيا: إنشاء 20 وحدة بيطرية وتحصين 3 ملايين رأس ماشية وضبط 36 طنًا من اللحوم والسلع الفاسدة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل تنفيذ رؤية الدولة في دعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الخدمات البيطرية، وتعزيز برامج الوقاية والتحصين، وتكثيف الرقابة على الأسواق، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا عن حصاد أعمال مديرية الطب البيطري خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، والذي عكس طفرة واضحة في مستوى الخدمات البيطرية والرقابية والعلاجية على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تسليم وتشغيل 20 وحدة بيطرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة قرى مراكز العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمربين.

وفي مجال الوقاية، واصلت المديرية تنفيذ حملاتها المكثفة لتحصين الثروة الحيوانية، حيث تم تحصين 2 مليون و946 ألفًا و521 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، إلى جانب تحصين 673 ألفًا و765 طائرًا، بما يعزز مناعة الثروة الحيوانية والداجنة ويحد من انتشار الأمراض.

شهد قطاع الدواجن نشاطًا مكثفًا، حيث تم سحب عينات من 120 مزرعة تضم أكثر من 1.18 مليون طائر، وإصدار 892 تصريحًا لنقل ما يزيد على 929 ألف طائر، وفقًا للاشتراطات البيطرية.

وفي إطار حماية صحة المواطنين، كثفت مديرية الطب البيطري حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال تداول الأغذية، وتمكنت من ضبط 36 طنًا و725 كيلو جرامًا و55 جرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية غير الصالحة أو مجهولة المصدر، مع تحرير 1210 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت المديرية خطة موسعة للترصد الإكلينيكي النشط للأمراض الوبائية، شملت المرور على 173 مزرعة و485 قرية و6648 منزلًا، إلى جانب متابعة 11 سوقًا للحيوانات و8 أسواق للطيور، بما يعزز منظومة الاكتشاف المبكر والسيطرة على الأمراض.

وفي نشاط المجازر، بلغ عدد مذبوحات الماشية 83 ألفًا و666 رأسًا، بينما وصل عدد مذبوحات الدواجن إلى 441 ألفًا و300 طائر، مع استقبال 892 طلبًا من المستثمرين لذبح الدواجن داخل المجازر المعتمدة.

وعلى صعيد الرعاية البيطرية، تم علاج 188 ألفًا و947 حيوانًا، وتنفيذ أعمال مكافحة للطفيليات الخارجية لعدد 25 ألفًا و499 حالة، فيما جابت 2625 قافلة علاجية مجانية قرى المحافظة، وقدمت خدماتها لفحص وعلاج آلاف الحيوانات، وتنفيذ أعمال الرش والتجريع، دعمًا لصغار المربين والأسر الأكثر احتياجًا.

وفي إطار مكافحة مرض السعار، نفذت المديرية 65 مأمورية لتحصين الكلاب الضالة، أسفرت عن تحصين 1560 كلبًا مجانًا، إلى جانب متابعة الكلاب المرخصة.

وفي مجال تحسين السلالات والرعاية التناسلية، تم علاج وتشخيص 60 ألفًا و111 حالة من حالات ضعف الخصوبة والعقم، وإجراء 28 ألفًا و584 فحصًا بالسونار، وتنفيذ أكثر من 103 آلاف عمل ضمن لجان العقم والمسح التناسلي، بالإضافة إلى إجراء 8474 عملية تلقيح اصطناعي للأبقار والجاموس.

وحققت المديرية تقدمًا في مجالات التأمين والترقيم، حيث بلغ عدد الحيوانات المؤمن عليها 26 ألفًا و356 حيوانًا، وتم صرف تعويضات لـ 54 حالة، فيما جرى إصدار 134 ألفًا و315 بطاقة ترقيم وتركيب 27 ألفًا و158 رقمًا بلاستيكيًا.

وفي جانب التوعية، نظمت المديرية 553 ندوة إرشادية لنشر الوعي بين المربين، إلى جانب تنظيم ندوات علمية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء البيطريين في مجالات الأمراض المشتركة، والتلقيح الاصطناعي، والرعاية التناسلية، والتغذية السليمة.

وشملت جهود المديرية مكافحة الأمراض المشتركة، حيث تم اختبار 8077 حيوانًا للكشف عن البروسيلا، وتحصين 7066 حيوانًا ضد المرض، وفحص 2023 حيوانًا للكشف عن مرض السل البقري.

وفي مجال خدمة المواطنين، نجحت المديرية في التعامل مع 524 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتمت الاستجابة لها جميعًا وإزالة أسبابها، بما يعكس كفاءة منظومة التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم.