إصابة طالبة بوعكة صحية خلال امتحان الإنجليزي للثانوية العامة بملوي جنوب المنيا

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز ملوي جنوب المنيا، تعرض طالبة بالصف الثالث الثانوي لوعكة صحية مفاجئة في أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ما استدعى التدخل الفوري من الفريق الطبي المتواجد لتقديم الرعاية اللازمة.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بالواقعة، لتتحرك على الفور سيارة إسعاف إلى مقر اللجنة، حيث خضعت الطالبة للإسعافات الأولية، قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم، فيما جرى متابعة حالتها الصحية للاطمئنان على استقرارها.

ويؤدي اليوم 33 ألفًا و677 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية داخل 91 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز محافظة المنيا، حيث بدأت اللجان في التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ثلاث ساعات، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية والتنفيذية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.