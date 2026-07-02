الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة عن زيادة أسعار السجائر والتبغ في مصر، وهو ما قوبل بقلق من المدخنين، حيث يعد سوق السجائر والتبغ في مصر من أكثر القطاعات حيوية ومتابعة، نظرًا لتأثيره المباشر على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، فلم يعد رصد أسعارها مجرد متابعة لسلعة استهلاكية، بل مؤشرًا يعكس تكاليف الإنتاج، والسياسات الضريبية، وتذبذب أسعار المواد الخام المستوردة، وتشهد الأسواق حاليًا جهودًا رقابية مكثفة من الشركات وشعبة الدخان لضبط المنظومة السعرية، والحد من تلاعب تجار "السوق الموازية"، لضمان وصول الأصناف المحلية والأجنبية للمستهلك بالسعر الرسمي العادل.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعارها التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصري، في إطار ضبط الأسعار ومنع التلاعب، مع التأكيد على اعتماد كود (QR Code) المطبوع على العبوات كمرجع رسمي للسعر.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم

ـ كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

ـ بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

ـ مونديال (أحمر ـ أصفر ـ سيلفر): 48 جنيهًا

ـ مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ـ ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.