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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية ترفض تطبيق عقوبة تغطية الفم في الدوري الممتاز

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن موقف رابطة الأندية المصرية من تطبيق عقوبة تغطية الفم أثناء الحديث بين اللاعبين، والتي أثارت جدلا خلال منافسات كأس العالم.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن إدارة المسابقات في رابطة الأندية، برئاسة طه عزت، قررت عدم تطبيق هذه العقوبة في مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد، باعتبارها غير ملزمة في المسابقات المحلية.

أوضح أن طه عزت تواصل مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، لمناقشة الأمر، وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لجأ إلى تطبيق هذه القاعدة خلال منافسات كأس العالم فقط، دون صدور تأكيد يلزم الاتحادات المحلية بتطبيقها في مسابقاتها.

وأضاف محمد طارق أضا أن عددا من الاتحادات الأوروبية لا تعتمد هذه العقوبة في مسابقاتها المحلية، وهو ما يدعم موقف رابطة الأندية بعدم تطبيقها في الدوري المصري.

وأشار إلى أن قرار «فيفا» خلال كأس العالم جاء في إطار محاولات الحد من الأحاديث التي قد تتضمن عبارات عنصرية بين اللاعبين أثناء المباريات، خاصة أن وضع اليد على الفم يجعل من الصعب معرفة محتوى الحديث.

اختتم محمد طارق أضا بالإشارة إلى أن كأس العالم شهد حالتي طرد بسبب استخدام هذه الطريقة أثناء الحديث مع المنافس، بعدما تعرض لاعب باراجواي ألميرون ولاعب الإكوادور هينكابي للطرد، وفقا لتطبيق العقوبة خلال البطولة.

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