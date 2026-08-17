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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تدعو مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بخطة غزة ووضع جدول زمني للتنفيذ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت حركة حماس الوسطاء و«مجلس السلام» إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والموافقة على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تحديد جدول زمني واضح لبدء تنفيذ بنودها.

وقالت الحركة، في بيان، إن وفدًا من قيادتها برئاسة خليل الحية التقى، برعاية مصرية، وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث جرى بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق ومستقبل المرحلة المقبلة.

وأوضحت حماس، أن وفدها أكد خلال اللقاء موافقته على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي قدمها منسق «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف، إلى جانب الوسطاء.

وبحسب البيان، تستند موافقة الحركة إلى ما وصفته بـ«مصالح الشعب الفلسطيني»، والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ومستدامة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الإدارية وإطلاق جهود إعادة الإعمار وتنفيذ باقي الاستحقاقات المتفق عليها.

إسرائيل لم تلتزم بالمرحلة الأولى

واتهمت الحركة إسرائيل بعدم الالتزام بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها التزمت، وفق روايتها، بتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية.

وقالت حماس إن إسرائيل تواصل، في المقابل، التصعيد الميداني وعمليات التوغل، معتبرة أن ذلك أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها لخارطة الطريق المقترحة للمرحلة الثانية.

ودعت الحركة الوسطاء و«مجلس السلام» إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في المرحلة الأولى، ووقف ما وصفته بالانتهاكات وأعمال القتل والتوغل.

كما طالبت حماس بإلزام إسرائيل بالموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية، والبدء بشكل عاجل في إعداد جدول زمني محدد لتنفيذ بنود الخطة.

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