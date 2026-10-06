بلاغ كاذب عن قنبلة يربك مطار شتوتجارت ويعطل 30 رحلة ويؤثر على 3 آلاف مسافر

شهد مطار شتوتغارت الألماني حالة من الارتباك، بعدما تسبب بلاغ كاذب عن وجود قنبلة في تنفيذ عملية أمنية واسعة وتعليق حركة الطيران مؤقتا، ما أثر على نحو 30 رحلة وحوالي 3 آلاف مسافر.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن رجلًا ألمانيًا يبلغ من العمر 24 عامًا أبلغ أحد موظفي المطار، عقب اجتيازه التفتيش الأمني، بأنه يحمل قنبلة داخل أمتعته، ما دفع السلطات إلى إخلاء صالات المنطقة الأمنية وتعليق رحلات الوصول والمغادرة لنحو ساعة ونصف.

وبدأت الإجراءات الأمنية قرابة الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي، قبل أن تنتهي نحو السادسة مساءً، بعدما أجرت السلطات عمليات تفتيش مكثفة أكدت عدم وجود أي تهديد حقيقي.

واستؤنفت حركة الطيران تدريجيًا، كما أعيد فتح نقاط التفتيش الخاصة بالركاب، فيما اضطر جميع المسافرين إلى الخضوع لإجراءات تفتيش أمني جديدة بسبب إخلاء المنطقة الأمنية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يستعد للسفر إلى مدينة الغردقة المصرية، إلا أنه مُنع من صعود الطائرة، وفتحت السلطات تحقيقًا معه للاشتباه في الإخلال بالسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جريمة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مطار شتوتغارت إن الواقعة أثرت على نحو 30 رحلة جوية وحوالي 3 آلاف مسافر، مشيرة إلى إلغاء 9 رحلات وتحويل 9 رحلات أخرى، معظمها إلى مطاري نورنبرغ وكارلسروه/بادن-بادن.

كما تأخرت 11 رحلة جوية لمدة وصلت إلى 3 ساعات، في وقت أكدت فيه إدارة المطار أن توقيت الواقعة زاد من تأثيرها، باعتبار أن ساعات المساء تشهد ذروة في حركة الرحلات.