بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع السفير العُماني لدى العراق محمد بن عبدالله بن صالح البحراني، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز والحرب في اليمن، إلى جانب التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية العُمانية خلال فبراير 2027، لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان اليوم - أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في اليمن والتطورات المتعلقة بمضيق هرمز، فضلا عن بحث الاستعدادات الجارية لاجتماع اللجنة المشتركة؛ بما يدعم مسار العلاقات الثنائية ويوسع آفاق التعاون بين بغداد ومسقط.

وأضافت الوزارة أن السفير العُماني سلم وزير الخارجية العراقي رسالة خطية من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي.