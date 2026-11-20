حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، الفوز على مضيفه مركز شباب الزهور بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري.

بهذا الفوز؛ رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، محققًا انتصاره العاشر على التوالي، بعدما فاز على ساك بنتيجة 19-0، والزمالك 6-0، وسموحة 10-0، وإنبي 7-1، ورع 10-0، وبالم هيلز 3-0، ووادي دجلة 4-0، والبنك الأهلي 7-0، ثم زد 3-1، مسجلًا 73 هدفًا، فيما استقبلت شباكه هدفين.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إسراء السقا في حراسة المرمى، ورودينا عبد الرسول وفيكتوريا أوسي وسارة خالد ومريم خميس في خط الدفاع، وكاثرين ناجاديا ولولو نصر وملك ماهر ونور يوسف في خط الوسط، وجميلة عمرو وآوا كاسيت في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عزة الفولي ووفاء ربيع وفرح محمد وشذى أحمد وجودي حسني وحبيبة وليد وريتال رضا وإسراء الهيش وفريدة أحمد.

ضغط الأهلي خلال الشوط الأول، وواصل محاولاته للوصول إلى مرمى مركز شباب الزهور، وأهدر عدة فرص للتسجيل، لينتهي الشوط بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتحت فيكتوريا أوسي التسجيل للأهلي في الدقيقة 59، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 69، أضافت آوا كاسيت الهدف الثاني، بعدما تابعت إحدى المحاولات الهجومية داخل منطقة الجزاء، وحولت الكرة إلى الشباك.

وسجلت لولو نصر الهدف الثالث في الدقيقة 87، بعدما قابلت عرضية رودينا عبد الرسول من الجبهة اليمنى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عادت لولو نصر لتسجل هدفها الثاني والرابع للأهلي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود من نور يوسف، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

يقود فريق سيدات الأهلي أحمد رمضان مديرًا فنيًا، ويعاونه سارة عبد الله مدربًا عامًا، ومصطفى رفعت مدربًا لحراس المرمى، وحسن أحمد محللًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًا، وأروى سامح إداري شؤون اللاعبين، وتامر عماد مخططًا للأحمال، فيما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبًا للفريق، وآلاء عماد وحبيبة محمد إخصائيتي العلاج الطبيعي.

وفى مباريات اخرى اقيمت بنفس التوقيت والجولة ، حقق مسار فوزا كبيرا على ضيفه اس اى كا 13-0 على ملعب رايت تو دريم ووادى دجلة على ضيفه بيراميدز 5-0 على ملعب وادى دجلة بفرع التجمع الاول وزد على ضيفه المصرى بثنائية نظيفة على ملعب زد بفرع التجمع الخامس ورع على ضيفه سموحة 2-1 على ملعب نادى مياه القاهرة.. فيما خسر الزمالك امام مضيفه بالم هيلز 1-2 على ملعب بالم هيلز بالشيخ زايد وتعادل المقاولون العرب امام مضيفه البنك الاهلى 1-1 على ملعب مركز شباب الجزيرة.