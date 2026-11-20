أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطابع التاريخي لاجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بأنه أول اجتماع ثلاثي من نوعه بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، كما أكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن بوتين أبدى رغبته في إنهاء الحرب مع أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية.

وقال ترامب - خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم - إن القمة الثلاثية تعد واحدة من أهم القمم الدولية منذ سنوات، مشيدا بما وصفه بأنه "أول إعلان سلام ثلاثي من نوعه".

وأوضح أن القادة الثلاثة اتفقوا على إجراء محادثات مستقبلية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية والحد من المخاطر المرتبطة بها، وفقا لما ورد في "إعلان رؤساء دول الولايات المتحدة وروسيا والصين نحو السلام"، الذي نص في نقطته الأخيرة على إجراء الدول الثلاث حوارا بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأشار ترامب إلى أنه لم يفكر في مقارنة الاجتماع بمؤتمر يالطا عام 1945، الذي شهد اتفاق القوى الكبرى على ترتيبات النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أنه توجه إلى الاجتماع وهو على وفاق مع الرئيسين الصيني والروسي، وأنه يرغب في العمل معهما لحل الخلافات.

وفيما يتعلق بخفض الترسانات النووية، قال ترامب إن الالتزام بخفض عدد الأسلحة النووية أمر بالغ الصعوبة، رغم رغبته في الحد من انتشارها عالميا، مشيرا إلى أنه قد يسعى إلى إبرام اتفاق لخفض الترسانات النووية إلى النصف، لكنه أقر بصعوبة التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا سيما بالنسبة للدول التي تمتلك هذه الأسلحة.

وأضاف أن موافقة الصين على إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية تمثل إنجازا، في ظل سعيها إلى تطوير ترسانتها النووية، معتبرا أن الأسلحة النووية قد تظل وسيلة للردع في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق دولي للتخلص منها.

وفيما يتعلق بإيران، أكد ترامب أن طهران ترغب في إبرام صفقة مع واشنطن، لكنه لا يريد عقد اتفاق معها في الوقت الحالي، متهمًا المسؤولين الإيرانيين بخداع الولايات المتحدة على مدى 50 عاما.

وشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا، داعيا الأمريكيين إلى متابعة موقفه من هذه المسألة، وقال إنه ناقش مطولا مع الرئيسين الصيني والروسي خلال الاجتماع الثلاثي ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا.

وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن بوتين أبلغه - خلال اجتماعهما أمس - بأن الحرب لم تكن لتندلع لو كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2022، موضحا أنه سأل الرئيس الروسي عما إذا كان سيقدم على غزو أوكرانيا لو كان ترامب في البيت الأبيض آنذاك، فأجابه بالنفي.

واشار إلى أن الحرب ما كانت لتندلع لو لم يضطر إلى الانتظار أربع سنوات قبل العودة إلى الرئاسة.

وأضاف أن بوتين أعرب - بوضوح - عن رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع ممثليه بشأن الأزمة، وأن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أقر بصعوبة المهمة في ظل الخلافات الحادة بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد ترامب أنه على وفاق مع كل من روسيا والصين ومع عدد من قادة الدول، مشيرا إلى أن المحادثات الثلاثية لم تسفر عن اختراق بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما استغل بوتين الاجتماع، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية، لتأكيد مطالبه المتعلقة بتسوية النزاع.

وأكد ترامب أن علاقته بالرئيس الروسي "رائعة"، معتبرا أنها أمر جيد للغاية، لكنه قال إنه لا يستطيع التحدث نيابة عن روسيا بشأن ما إذا كان بوتين صديقا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع الرئيس الروسي.

وردا على سؤال بشأن كيفية التأكد من أن بوتين لا يستغل هذه العلاقة بينما تواصل القوات الروسية هجماتها على أوكرانيا، أصر ترامب على أن الرئيس الروسي يرغب بشدة في إنهاء الحرب، واصفا ذلك بأنه أمر بالغ الصعوبة، ومضيفا أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة الجانبين على إنهاء النزاع.

وفي سياق آخر، أشاد ترامب بالمدن الصينية، لا سيما مدينة شنتشن التي زارها خلال جولته الآسيوية، مشيرا إلى نظافتها وما وصفه بالطاقة المتميزة فيها، ومقارنا بينها وبين عدد من المدن الأمريكية التي انتقد تراجع مستوى النظافة بها، وانتشار الحفر في الطرق وتدهور الحواجز وارتفاع معدلات الجريمة.

وخص ترامب مدينتي شيكاجو ولوس أنجلوس بالانتقاد، لكنه امتنع عن توجيه انتقادات مباشرة إلى مدينة نيويورك، مشيرا إلى علاقته الجيدة بعمدة المدينة زهران مامداني، مؤكدا تقديره للعلاقات الطيبة بينهما.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع كندا، قال ترامب إن هناك مزيدا من العمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل، موضحا أنه التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال جولته الآسيوية، ووصفه بأنه "لطيف للغاية".

وأضاف أن كندا تستفيد من الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى وجود عجز تجاري أمريكي معها يبلغ نحو 80 مليار دولار، وأنه أبلغ الجانب الكندي بضرورة خفض هذا العجز إلى الصفر قبل بدء محادثات جديدة، كما أشار إلى رغبة كارني في إنشاء خط أنابيب رئيسي، مؤكدًا أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى إنجاز المزيد من الملفات بين البلدين.

وأشاد ترامب - كذلك - بالاتفاق الأمني الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الدنمارك وجرينلاند، والذي قال إنه حظي بموافقة البرلمان الدنماركي، معتبرا أنه يوفر حماية كبيرة للولايات المتحدة، ووجه الشكر إلى الدنمارك والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إنه تم توقيع اتفاقيتين تجاريتين في الصين، وإن هناك 10 اتفاقيات أخرى ستبرم قريبا عقب جولته الآسيوية، كما أعلن توقيع اتفاقيتين تجاريتين مع تايلاند والفلبين بهدف خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية.

وأوضح أن الاتفاق مع تايلاند يتضمن إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية وإزالة الحواجز غير الجمركية، فضلا عن اعتزامها شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار سنويا، معتبرا أن المزارعين الأمريكيين من أبرز المستفيدين من جولته الآسيوية.

وأضاف أن الإطار التجاري مع الفلبين يستهدف خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأمريكية وزيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية، مقابل تيسير الولايات المتحدة بعض الإجراءات التجارية معها، دون أن يحدد طبيعة التنازلات الأمريكية في هذا الإطار.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تشهد نموا صناعيا وصفه بغير المسبوق خلال الأشهر العشرة الماضية، لافتًا إلى انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 20% منذ نوفمبر الحالي، وبما يقارب 12 دولارا؛ ليصل سعر البرميل إلى نحو 80 دولارا.

وأوضح أن أسعار الغاز ترتبط بكيفية تسوية الأمور مع إيران، متوقعًا استمرار تراجع أسعار الوقود بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، كما شدد على ضرورة خفض أسعار الفائدة، معتبرا أنها مرتفعة للغاية بسبب ما وصفه بالطابع السياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أكد ترامب ضرورة تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، مشددا على أنه لن يسمح للشركات الأمريكية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، ومتوعدا بفرض ضرائب باهظة على الشركات التي تنشئ هذه المراكز خارج البلاد.

وقال إن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن الدولة التي تفوز بهذا السباق "تفوز بكل شيء"، مشيرا إلى اتفاقه مع الرئيس الصيني شي جين بينج على وضع ضوابط مشتركة لهذه التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق مبادرة لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.

وفيما يتعلق بتصدير رقائق الكمبيوتر إلى الصين، قال ترامب إنه لا يمانع بيع الرقائق القديمة إليها، دون السماح بتصدير الرقائق الأكثر تطورا، التي تمثل محور المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الصين تصنع رقائقها الخاصة، وأنها ستواصل تطوير هذه الصناعة إذا امتنعت الولايات المتحدة عن بيعها.