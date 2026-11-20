نشر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور الجديدة التي جمعته بوالده الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وذلك خلال جلسة تصوير خاصة لمجلة «GQ Middle East».

مصطفي شوبير

وظهر مصطفى شوبير برفقة والده في جلسة التصوير، التي لاقت اهتمامًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حرص حارس الأهلي على مشاركة الصور مع جمهوره من خلال حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وتأتي جلسة التصوير في الوقت الذي يواصل فيه مصطفى شوبير استعداداته مع الأهلي لخوض المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.



في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع متصدر المسابقة وإشعال المنافسة على القمة، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته بالعلامة الكاملة.