كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقيه عدة عروض للاحتراف الخارجي خلال الفترة الماضية، من بينها عرض كبير من أحد الأندية الإيطالية، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء رفضت فكرة رحيله.

الأهلي

وقال مصطفى شوبير، في تصريحات لمجلة «GQ Middle East»، إنه تلقى بالفعل بعض العروض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن من بينها عرضًا كبيرًا من نادٍ إيطالي جيد، إلا أن الأهلي رفض الموافقة على رحيله، ليواصل مشواره مع الفريق الأحمر.

وتأتي تصريحات حارس الأهلي في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز وحصد ثلاث نقاط مهمة، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما يتطلع الفريق السماوي لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على القمة.