كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، كواليس تصديه لركلة جزاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، مؤكدًا أنه تعمد تجاهل وجود قائد الأرجنتين قبل تنفيذ الركلة، من أجل الحفاظ على تركيزه وعدم التأثر بنجوميته.



مصطفى شوبير

وقال مصطفى شوبير، في تصريحات لمجلة «GQ Middle East»، إنه أحب ميسي منذ طفولته ويعتبره أعظم لاعب، لكنه كان مطالبًا بإخراجه من حساباته تمامًا خلال المباراة، موضحًا أنه لم يتحدث معه قبل اللقاء أو يصافحه، وتعامل معه وكأنه لا يراه، حتى لا يخسر المواجهة نفسيًا قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

وأضاف حارس الأهلي، أنه ألقى التحية على إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، لكنه تعمد عدم التعامل مع ميسي، مشيرًا إلى أنه كان يدرك أن التفكير في النجم الأرجنتيني قبل تسديد الكرة قد يؤثر على تركيزه.

وتطرق شوبير إلى موقف والده قبل المباراة، مؤكدًا أنه سأله عما إذا كان يتوقع نجاحه في التصدي لركلة جزاء ميسي، لكن والده أجابه بصراحة بأنه لا يتوقع ذلك، لأن ميسي هو من سيسدد الكرة.

وأوضح أن ميسي لم ينفذ الركلة بالطريقة التي كان يتوقعها، إذ لم يستخدم أسلوب الركض المتقطع، وسدد الكرة بقوة إلى يساره، مؤكدًا أن الكرة لم تكن في زاوية صعبة للغاية، وهو ما ساعده على الانخفاض سريعًا وإبعادها بكلتا يديه.

وأشار مصطفى شوبير، إلى أنه تحدث مع والده بعد المباراة بنحو شهر بشأن ركلة الجزاء، ليؤكد له الأخير أنه كان فخورًا به للغاية، لكنه لم يكن يتوقع نجاحه في التصدي لتسديدة ميسي، وهو ما دفع الحارس الشاب لممازحته قائلًا: «يا أبي، من المفترض أن تدعمني!»، ليرد عليه والده بأنه يدعمه بالفعل، لكنه كان يتحدث عن ميسي.

مصطفى شوبير يتحدث عن أصعب لحظات مواجهة الأرجنتين

واستعاد حارس الأهلي ذكرياته مع المباراة، مؤكدًا أنها لا تزال تترك بداخله بعض الألم حتى الآن، بعدما كان المنتخب قريبًا للغاية من تحقيق إنجاز كبير والفوز بمواجهة مهمة، قبل أن تتغير الأمور خلال 12 دقيقة فقط.

ولفت إلى أنه نجح في التصدي لتسديدة أليكسيس ماك أليستر من مسافة قريبة للغاية، كما قدم تصديًا مميزًا أمام خوليان ألفاريز، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل التصديات في مسيرته الكروية.

مصطفى شوبير يكشف حقيقة عروض الاحتراف في أوروبا

وعن مستقبله الكروي، أكد مصطفى شوبير أن اللعب في أوروبا يأتي ضمن أبرز أهدافه، مشيرًا إلى أنه تلقى بالفعل بعض العروض للاحتراف الخارجي، من بينها عرض كبير من أحد الأندية الإيطالية الجيدة، لكن إدارة الأهلي رفضت العرض.

وأوضح حارس المرمى أنه يتفهم قرار إدارة النادي، خاصة أن الموسم الماضي لم يكن جيدًا بالنسبة للأهلي، وكانت الإدارة ترغب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ومواصلة المنافسة على جميع البطولات، مشددًا على أن الأهلي يمثل بيته.

واختتم شوبير تصريحاته بتقييم عام 2026، حيث منحه 9 درجات من 10، موضحًا أنه حصل على فرصته وقدم مستويات جيدة، قبل أن تأتي المشاركة في كأس العالم، معتبرًا أن الأمور سارت بشكل مثالي تقريبًا بالنسبة له.