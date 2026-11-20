فتحت الفنانة الكبيرة سهير رمزي قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة لافتة وشفافية عالية عن محطات إنسانية مؤثرة ومفارقات عائلية وفنية في مشوارها، كاشفة أسراراً عن علاقتها بوالدتها الراحلة درية أحمد، وتفاصيل طفولتها، وقراراتها العاطفية والمهنية، بالإضافة إلى موقفها من تقديم سيرتها الذاتية وأسباب ابتعادها المؤقت عن الأعمال الفنية.

جاء ذلك في الحلقة الثانية من لقائها مع الإعلامية يمنى بدراوي عبر برنامج «ورقة بيضا» على شاشة قناة «النهار».

سهير رمزي: بعد وفاة أمي الحياة ماتت وضغطي وصل لأكثر من 200 في لحظة

تحدثت سهير رمزي بدموع وحنين عميق عن علاقتها الاستثنائية بوالدتها الراحلة، مؤكدة أن الارتباط بينهما كان يتجاوز فكرة الأم وابنتها ليصل إلى درجة «التوأم الملتصق»، لدرجة أنها لم تكن تقبل السفر أو الإقامة أو العيش مع أزواجها دون وجود والدتها معها، بل وكانت تصطحبها حتى إلى مواقع التصوير والاستوديوهات، وتضع رضاها وراحتها فوق أي اعتبار، معتبرة أن ترتيب أولوياتها في الحياة كان دائماً يبدأ بالله ثم والدتها ثم عملها.

وكشفت عن لحظة تلقيها خبر وفاة والدتها في المستشفى، موضحة أن ضغط دمها كان منخفضاً طوال حياتها وكانت تتناول دواءً لرفعه، لكن بمجرد إبلاغها بالوفاة ارتفع ضغطها فجأة إلى أكثر من 200 ولم ينخفض منذ ذلك الحين، لتضطر لتناول دواء خافض للضغط بشكل مستمر، مؤكدة أنها تشعر منذ رحيل والدتها بأن الحياة فقدت طعمها وأنها تعيش بحكم الواقع والاضطرار دون أن تفرح بالأمور التي كانت تسعدها سابقاً مثل السفر أو الهدايا أو اللقاءات.

كما روت موقفاً طريفاً ومخيفاً في آنٍ واحد حين كانت والدتها تعاني من وعكة صحية، فأعطتها بالخطأ ملعقة من «زيت تنظيف التلفزيونات» ظناً منها أنه دواء مناسب لحالتها، قبل أن تكتشف الخطأ عند طلب زجاجة أخرى من الصيدلي وتسرع لمساعدتها على التقيؤ خوفاً على حياتها.

سهير رمزي: عرفت حقيقتي وأنا في الـ13 من عمري.. وأنا السبب في انفصال أمي عن سيد زيادة

استعادت سهير رمزي فصولاً من طفولتها التي وصفتها بأنها تصلح لتكون فيلماً سينمائياً، موضحة أنها عاشت حتى سن الثالثة عشرة وهي تظن أن والدها هو محمد عبد السلام نوح، وأن أبناء زوجته الأخرى هم إخوتها، وكانت تشعر بحبه وحنانه، قبل أن تصارحها والدتها بحقيقتها وتنتقل للعيش في بورسعيد مع والدها الحقيقي وذويه، مؤكدة أنها شعرت بالغربة وسط أجواء صارمة لم تعتد عليها بعد أن نشأت مدللة، مشيرة إلى أنها التمست العذر لوالدها نظراً لكثرة أبنائه وتنوع مسؤولياته.

واعترفت بأنها كانت سبباً في وقوع أزمة كبيرة أدت لانفصال والدتها عن زوجها الفنان والمخرج والمنتج سيد زيادة، بعدما غضبت حين دخلت عليه مكتبه فجأة وطلب منها الخروج لوجود اجتماع، فذهبت إلى والدتها باكية وأخبرتها بما رأت وزادت من حدة الكلام بدافع الغضب والغيرة، دون أن تتوقع أن يصل الأمر إلى الطلاق والانفصال. كما أشارت إلى أنها تنازلت عن نصيبها في ميراث والدها لصالح شقيقاتها بناءً على نصيحة والدتها لتجنب أي خلافات أو حساسيات، مؤكدة أنها زارت قبر والدها وطلبت منه ومنها السماح، لكنها شعرت بفقدان الاحتواء الأبوي منذ سن الثالثة عشرة وعوضتها والدتها بدور الأب والأم معاً.

سهير رمزي: ندمت على الإجهاض 3 مرات.. ولم أكن أتزوج لحساب كلام الناس

تطرقت سهير رمزي إلى حياتها الزوجية وقراراتها العاطفية، مؤكدة أنها لم تكن تقلق من الزواج أو الانفصال ولم تضع حساباً لكلام الناس أو انتقاداتهم حول تعدد الزيجات، لأنها كانت تتزوج في الحلال وتبحث عن رجل محترم وذكي وخلوق، وعندما تجد استحالة الاستمرار كانت تفضل الانفصال دون أن تعيش في تعاسة لإرضاء الآخرين أو خوفاً من ألقاب المجتمع. وأوضحت أن زواجها من نادر جاء بعد وقوفه إلى جانبها ومساندتها في توقيع إقرار عملية جراحية لوالدتها في باريس، مشيرة إلى أن خلافاتها مع فاروق الفيشاوي لم تكن بسبب الغيرة وحدها بل لتداخل طبيعة المهنة، بينما وصفت زواجها القصير من محمود قابيل بأنه لم يستمر لعدم وجود «كيميا» رغم احترامه ورقيه، مؤكدة أن زوجها الحالي علاء الشربيني ظهر في حياتها بعد رؤيا أو منام روته قريبتها عقب وفاة والدتها.

وفي اعتراف جريء ومؤثر، أبدت سهير رمزي ندمها الشديد على قرار الإجهاض الذي اتخذته ثلاث مرات في حياتها بدافع الجهل والاندفاع والخوف من تغير شكل الجسم أو عدم القدرة على التوفيق بين تربية الطفل والعمل، مؤكدة أنها تطلب المغفرة من الله وتنصح فتيات الجيل الجديد بعدم التفريط في حلم الأمومة، مشيرة إلى أنها تعوض حنانها حالياً مع القطط التي ترعاها وتتمسك بالبقاء بجانبها ولا تفضل السفر لفترات طويلة حتى لا تتركها.

سهير رمزي: أستعد لتقديم سيرتي الذاتية.. وندمت على مشاهد في المذنبون

كشفت سهير رمزي عن وجود تواصل وجهات معنية لتقديم سيرتها الذاتية، موضحة أن الفكرة المطروحة تقوم على أن تتحدث في البداية عن طفولتها وتؤدي ممثلات أخريات المراحل الأولى والشباب، ثم تقدم هي الشخصية في المرحلة العمرية المناسبة لها، مشيرة إلى أن اسم الفنانة ياسمين صبري طُرح ضمن الترشيحات لتجسيد مرحلة معينة وأعربت عن ترحيبها بذلك، مؤكدة أنها لن تخفي شيئاً وستروي التفاصيل بوضوح وصراحة حتى لا يكتب الآخرون روايات غير دقيقة أو يضيفوا وقائع من عندهم.

وعن مشوارها الفني، أكدت أن فترة الحجاب التي استمرت عشرين عاماً منذ عام 1992 كانت من أجمل فترات حياتها وبدأت بقرار سريع ومفاجئ عقب درس ديني، وأنها لم تكن مقتنعة بالأدوار التي تتضمن عرياً أو مشاهد جريئة، معربة عن ندمها على بعض المشاهد في فيلم «المذنبون» بسبب زوايا التصوير التي لم تكن راضية عنها، كما حذرت الفنانات الصاعدات من قبول الأدوار الجريئة بدعوى خدمة السياق الدرامي، وأعربت عن حزنها من المقاطع المفبركة والصور المتحركة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنها لن تعود إلى التمثيل إلا بعمل مدروس ومختلف يليق باسمها، بعدما شعرت بأن تجربة مسلسل «أم البنات» لم تخدمها إنتاجياً بالشكل المطلوب رغم إعجابها بفكرة الأمومة فيه.