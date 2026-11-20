كشفت الفنانة ساندي عن جانب مؤثر من علاقتها بالملحن الراحل محمد رحيم، موضحة أنها راودها إحساس قبل وفاته بفترة بأنه سيرحل، لكنها لم تخبره بما شعرت به خشية أن يكون هذا الإحساس غير صحيح.

وأوضحت ساندي، خلال تصريحات إذاعية، أنها كانت تشعر قبل وفاة محمد رحيم بنحو 6 أشهر بأنه سيموت، مشيرة إلى أنها زارته قبل وفاته بـ5 أيام، وكانت تفكر في مصارحته بهذا الشعور، إلا أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة خوفًا من أن تكون مخطئة.

وأضافت أنها عاشت حالة من الحزن وتأنيب الضمير عقب وفاته، وظلت تبكي لمدة شهر بسبب عدم إخبارها له بما كانت تشعر به، قائلة: «جايز كان خد باله ومقعدش لوحده».

محمد رحيم ووفاته

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا فجر السبت 23 نوفمبر 2024، عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

وكان محمد رحيم، تعرض لـ أزمات صحية متتالية داهمته بسبب ذبحة صدرية حادة أدت لتدهور حالته الصحية وإجراء قسطرة وتركيب دعامات بالقلب حتى فارق الحياة.

الملحن محمد رحيم كان قد وجه رسالة لجمهوره بعد عودته من الاعتزال قبل وفاته: (آسف لو كنت زعّلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر وهحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. بكيت بالدموع من الرسائل اللي بعتوهالي).

كما نعى عدد كبير من الفنانين محمد رحيم، أبرزهم حميد الشاعري، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. سبحان من له الدوام. الفنان محمد رحيم في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.